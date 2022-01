SECI invite EoI pour la fourniture de modules de 1 800 MW au cours de l’exercice 24

La société a déclaré que seuls les fabricants d’énergie solaire enregistrés auprès du Bureau des normes indiennes et faisant partie de la liste des modules solaires approuvés et des fabricants nationaux (ALMM) du ministère des énergies nouvelles et renouvelables seront éligibles.

La Solar Energy Corporation of India (SECI) a invité les fabricants nationaux de modules à manifester leur intérêt pour l’achat de panneaux solaires de 1 800 mégawatts (MW) au cours de l’exercice 24. SECI utilisera les modules pour construire les capacités solaires de 1 200 MW qui lui ont été récemment attribuées dans la troisième tranche d’enchères du programme solaire CPSU.

Le programme du PCSU, destiné à promouvoir la fabrication nationale d’énergie solaire, est mis en œuvre par l’Agence indienne des énergies renouvelables, gérée par l’État. Il vise 12 000 MW de capacité solaire mis en place par des entreprises gouvernementales d’ici FY23. Les projets de plus de 8 000 MW ont été attribués par le biais d’enchères sur la base d’une remise sur le financement de l’écart de viabilité (VGF) offert par les soumissionnaires. Le Cabinet a sanctionné le soutien de VGF de 8 580 crore à ce programme. Parmi les autres agences gouvernementales qui construisent des projets solaires dans le cadre du programme CPSU, citons NTPC, Singareni Collieries Company, SJVN, NLC India, NHPC et IRCON International.

NTPC Renewable Energy, la filiale formée par NTPC pour se concentrer sur son activité d’énergie verte, avait également récemment invité des EoI de fabricants de modules nationaux à se procurer des panneaux solaires de 15 000 MW pour ses projets au cours des cinq prochaines années. Un haut responsable de l’entreprise a déclaré qu’il avait l’intention de publier la demande de proposition dans les « deux prochains mois ».

Gardant à l’esprit l’objectif de capacité d’énergie renouvelable de l’entreprise de 60 000 MW d’ici 2032, elle « souhaite nouer des partenaires d’approvisionnement à long terme pour les modules solaires photovoltaïques afin de développer son portefeuille d’énergies renouvelables, soit par le biais d’approvisionnements directs, soit par le biais d’un contrat de fabrication ». .

Conformément aux récentes annonces de la COP26, le pays s’est fixé pour objectif d’installer 500 gigawatts (GW) de capacité d’énergie renouvelable d’ici 2030, dont une grande partie proviendra de centrales solaires. La capacité d’énergie renouvelable actuellement installée dans le pays est de 104 GW, dont 48 GW sont solaires. Les coûts des modules représentent environ 60% des dépenses totales du projet pour les centrales solaires, et en raison des tarifs moins élevés des modules importés, l’ajout de capacité solaire a été largement réalisé grâce à des produits étrangers, en particulier chinois. La capacité totale de fabrication de modules ALMM s’élève actuellement à 10 819 MW. À partir du début de l’exercice 23, les importations de modules et de cellules solaires attireront un BCD de 40 % et 25 %, respectivement.

