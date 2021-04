“ Second album ” des Beatles: la reprise américaine se poursuit

Être un Beatles fan en Amérique en 1964 était une vie passionnante pour leurs millions de nouveaux fans. Mais en termes de calendrier de sortie, c’était aussi un peu déroutant. Surtout pour ces nouveaux convertis qui réclament toutes les informations venant de l’autre côté de l’océan sur leurs singles et albums britanniques.

La sortie américaine du deuxième album des Beatles, moins que poétique, est sortie dans les magasins de disques le 10 avril 1964. C’était la suite de Meet The Beatles !, sorti moins de trois mois plus tôt, mais c’était en fait leur troisième album américain. , si vous incluez l’introduction opportuniste de Vee-Jay… Les Beatles. Cela est apparu dans deux presses avec des listes de pistes différentes dans les premiers mois de cette année mémorable.

Alors que Capitol rattrapait le succès existant du groupe outre-Atlantique, le deuxième album des Beatles était une autre version hybride, tout comme Meet The Beatles! a été. Cette dernière sortie était plutôt n ° 1 aux États-Unis, où elle a régné pendant 11 semaines, alors que le deuxième album faisait son apparition.

Désormais, les fans américains pouvaient mettre la main sur les cinq titres restants de With The Beatles – leur deuxième album britannique – qui n’avaient pas été utilisés lors de la première sortie américaine. Celles-ci ont été complétées par diverses faces B britanniques telles que «Thank You Girl» et «You Can’t Do That». Le hit «She Loves You» et son revers, «I’ll Get You», étaient également inclus.

Un autre grand attrait a été l’inclusion de deux chansons du Long Tall Sally EP qui n’était pas encore sorti au Royaume-Uni. Ils étaient les Petit Richard titre et “I Call Your Name”, le Lennon–McCartney chanson plus tard couverte par les Mamas et les Papas. Un point de discussion particulier, à partir du jour de la sortie du deuxième album, a été la décision de Capitol de remixer toutes les pistes avec un écho et une réverbération supplémentaires pour le marché américain.

Quels que soient les avantages et les inconvénients de la collection, le deuxième album des Beatles a été un succès instantané. Il a remplacé Meet The Beatles! en haut de l’enquête Billboard début mai. Il a passé cinq semaines aux n ° 1 et 55 sur le graphique dans son ensemble. Dans les deux mois suivant le début de son règne, la bande originale de A Hard Day’s Night poursuivra la prise de contrôle américaine du quatuor. Sa course de 14 semaines au sommet a duré jusqu’à la fin octobre.

