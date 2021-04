«  Second Nature  »: comment la technologie refait notre monde

Un chapitre de «Second Nature» se concentre sur les changements génétiques qui ont fait briller un lapin en vert. (Illustration de Justin Metz pour Farrar, Straus & Giroux)

C’est un mauvais moment pour Dame Nature – mais il ne sert à rien d’essayer de revenir en arrière. Au lieu de cela, pourquoi ne pas avancer l’horloge?

C’est ce que prescrit Nathaniel Rich pour ce qui nuit à l’environnement dans «Second Nature: Scenes From a World Remade». Et il expose les symptômes pour étayer son diagnostic.

Un ensemble de symptômes est la prévalence mondiale des polluants, y compris une classe de produits chimiques synthétiques appelés PFAS. Presque tous les Américains ont été exposés au PFAS, qui est utilisé dans les ustensiles de cuisine antiadhésifs ainsi que dans les produits hydrofuges et résistants aux taches. Un cas tristement célèbre de contamination de l’eau par les PFAS et de ses effets sur la santé en Virginie-Occidentale est devenu le centre d’une histoire que Rich a écrite pour le New York Times, et cette histoire a inspiré un film de 2019 intitulé «Dark Waters».

Le premier chapitre de «Second Nature» revisite la saga «Dark Waters», mais Rich poursuit en documentant d’autres façons dont les influences humaines remodèlent la nature, à travers la pollution et le changement climatique ainsi que le génie génétique et l’aménagement du territoire. Les impacts peuvent prendre la forme de la disparition des glaciers sur le mont Rainier – ou de la désintégration des étoiles de mer dans les eaux côtières du Pacifique, y compris Puget Sound.

«Ce n’est pas que l’intervention dans le monde naturel soit nouvelle», a déclaré Rich. «Nous faisons cela depuis le début. Ce qui est nouveau, c’est que nous arrivons enfin, je pense, à nous réconcilier en tant que société et individuellement avec l’incroyable profondeur et la portée de l’intervention, au point que … il n’y a vraiment rien de naturel qui puisse être trouvé dans le monde naturel, par quelque définition du terme. »

Rich doit discuter des maux de l’environnement mondial et des stratégies que les chercheurs et les défenseurs de l’environnement développent pour remédier à ces maux, lors d’une présentation en direct à l’hôtel de ville de Seattle la semaine prochaine. Pour préparer le terrain, Rich explore le thème de «Second Nature» dans le dernier épisode du podcast Fiction Science, venant de l’intersection de la science-réalité et de la fiction.

Ce n’est pas la première fois que Rich, le fils du chroniqueur de longue date du New York Times, Frank Rich, fait la chronique des tendances environnementales. Dans «Losing Earth», Rich s’est plongé dans l’histoire du débat sur le climat et a fait valoir que la campagne pour empêcher la crise avait échoué dès les années 1980.

L’article du magazine de Rich, qui a ensuite été développé dans un livre, a déclenché une controverse parmi les militants pour le climat. Le climatologue de Penn State Michael Mann, qui n’est pas étranger à la controverse lui-même, s’est plaint que le message de Rich «détourne la responsabilité des intérêts des combustibles fossiles et de leurs complices».

En réponse, Rich insiste sur le fait qu’il n’est pas un apologiste des pollueurs. Il convient avec Mann que la lutte contre la crise climatique sera le principal défi de la prochaine génération – mais dit qu’il est important d’examiner pourquoi les efforts de la génération précédente ont échoué.

«Je ne pense pas que nous puissions avoir une conversation sérieuse sur la façon dont nous allons avancer si nous nions certains de nos échecs avant que la situation ne devienne si difficile», a-t-il déclaré.

Une grande chose qui a changé depuis les années 1980 est que certains leaders de l’industrie – y compris le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le PDG d’Amazon Jeff Bezos – investissent des milliards de dollars pour résoudre le défi climatique.

«Comme pour tout ce qui touche au changement climatique, nous avons besoin du maximum de tout le monde, non?» Dit Rich. «Si les milliardaires veulent faire du climat une partie importante de leur programme, tant mieux.»

Rich consacre un chapitre de son livre au débat sur le climat qui fait rage parmi les ultra-riches d’Aspen: d’une part, le réchauffement climatique pourrait mettre fin aux légendaires pistes de ski enneigées d’Aspen et provoquer davantage d’incendies de forêt dans le Colorado. D’un autre côté, la réduction de la consommation d’énergie et la gestion des terres d’une manière respectueuse de l’environnement peuvent entrer en conflit avec les modes de vie des riches et célèbres.

«Il y a beaucoup d’ironies là-dedans», a déclaré Rich – et ces ironies font une lecture intéressante dans «Second Nature».

«Ils parlent de créer de nouvelles espèces artificielles dans un laboratoire qui rempliront la même niche écologique que les espèces que nous avons tuées», a déclaré Rich. «Je pense que c’est fascinant, et il y a quelque chose qui vous semble de toute évidence effrayant, ou dérangeant, ou follement hubristique à la première rencontre.

Mais Rich en est venu à croire qu ‘«il y a une méthode à la folie».

«Nous devons nous habituer à cette idée d’intervention dirigée – qui, après tout, nous accompagne depuis le début de la conservation», a-t-il déclaré. «Les spécialistes de la conservation les plus traditionalistes parlent encore de« gestion des terres », qui est un autre euphémisme pour contrôler essentiellement les conditions d’un écosystème. C’est le même genre de travail qui est en cours, mais il utilise simplement une technologie beaucoup plus avancée et précise. »

Le génie génétique pourrait-il produire des microbes capables de décomposer des polluants industriels de longue durée tels que les PFAS, rendre les étoiles de mer moins vulnérables au réchauffement des océans ou produire des arbres résistants à l’eau salée qui sont mieux à même de défendre la disparition des zones humides côtières? Rich n’exclut pas cela. La façon dont il le voit, utiliser la technologie pour refaire le monde pour son propre bien devient déjà une seconde nature pour nous.

