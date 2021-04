Seconde Guerre mondiale 3: les États-Unis ont planifié une «destruction systématique» de Moscou dans une cible nucléaire top secrète doc | Monde | Nouvelles

Les relations américano-russes à leur “ pire depuis la guerre froide ” prévient un expert

En 1939, le projet Manhattan est né au laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique. La proposition de recherche et développement a été entreprise par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada pour développer des armes atomiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Les ingénieurs sous la direction du physicien nucléaire Robert Oppenheimer ont conçu deux bombes à fission – le Little Boy et le Fat Man qui ont ensuite été largués sur le Japon. .

Le professeur Bruce Cameron Reed a publié cinq manuels et plus de 50 articles de revues sur la mission top secrète – et il dit qu’il y avait «plusieurs facteurs» derrière la décision controversée de Washington.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Tout d’abord, cela montrait aux Japonais que ce n’était pas un accord unique – ces choses pouvaient être fabriquées en quantité.

«Mais cela a envoyé un message politique à la Russie selon lequel l’Amérique allait devenir la puissance dominante à la fin de la guerre.

«Ils n’allaient pas le développer à un coût de 2 milliards de dollars et ensuite ne pas l’utiliser.

Les États-Unis ont prévu la destruction de Moscou (Image: GETTY)

M. Oppenheimer a dirigé le projet (Image: GETTY)

“Une autre bombe était également prête à être larguée environ une semaine après Nagasaki, mais Harry Truman a donné l’ordre d’arrêter tout bombardement après cela.”

Selon des fichiers déclassifiés, il y avait des plans pour qu’une troisième bombe soit larguée le 19 août 1945, si les Japonais ne s’étaient pas rendus – et certains disent que Tokyo aurait été sa cible.

Mais alors que l’armée se préparait à une autre frappe contre le Japon, le président Truman affirma le contrôle.

Lorsqu’on lui a demandé plus tard pourquoi il avait interrompu les plans, il a dit que l’idée d’éliminer 100 000 personnes supplémentaires était «trop horrible».

Le professeur Reed a ajouté: «Ce fut une surprise pour moi jusqu’à ce que je commence à creuser cette question et à l’examiner plus en détail.

LIRE LA SUITE: Un complot de la Seconde Guerre mondiale visant à “ sérieusement entacher ” l’approvisionnement d’Hitler l’aurait fait “ réfléchir à deux fois ” à la France

La bombe Little Boy a été larguée à la fin de la guerre (Image: GETTY)

«Je ne savais pas combien de bombes ils s’attendaient à avoir d’ici la fin de 1945.

“Général [Leslie] Groves prévoyait que 18 à 20 armes seraient disponibles d’ici la fin de l’année.

«Cela a convaincu que si un pays commence à fabriquer ces produits à partir de zéro, vous n’allez pas en créer un.

“Ce n’était pas comme fabriquer une voiture à la main, vous développez l’infrastructure pour en faire des milliers.”

Mais encore plus surprenant pour le physicien était la façon dont les premiers plans ont été préparés pour la guerre avec l’Union soviétique.

Il a expliqué: «Si vous lisez certaines des considérations des comités, ils étaient bien conscients, au plus haut niveau, qu’il y aurait probablement une course aux armements après la guerre.

Général Leslie Groves (Image: GETTY)

«Ils savaient que n’importe quel pays avancé serait en mesure de développer ces choses et il y avait un sentiment que nous devions garder une longueur d’avance sur la Russie.

«Je me souviens être tombé sur un document qui contenait des plans assez détaillés pour attaquer la Russie dès 1946.

«Ils ont identifié quelques centaines de villes et sites industriels qui présentaient un intérêt dans une éventuelle guerre.

«Cette planification a commencé très peu de temps après la Seconde Guerre mondiale.»

Entre 1945 et la première détonation d’un engin nucléaire par l’URSS en 1949, le Pentagone a développé au moins neuf plans de guerre nucléaire visant la Russie soviétique, selon les chercheurs américains, le Dr Michio Kaku et le Dr Daniel Axelrod.

Les plans, baptisés Opération Dropshot, ont été obtenus grâce au Freedom of Information Act et ont montré les stratégies de l’armée américaine pour déclencher une guerre nucléaire avec la Russie.

Bombardement atomique de Nagasaki (Image: GETTY)

Pendant longtemps, le seul obstacle était que le Pentagone ne possédait pas suffisamment de bombes atomiques.

Mais dans les années 50, cela ne semblait pas être un problème.

L’étude des exigences en matière d’armes atomiques du Commandement aérien stratégique (SAC) de 1956 a montré la liste la plus détaillée des cibles nucléaires jamais déclassifiées.

Il a été rendu public à la suite d’une demande de William Burr, analyste principal aux Archives de la sécurité nationale de l’Université George Washington, qui dirige le projet de documentation sur l’histoire nucléaire du groupe.

Il a écrit: «Leurs priorités cibles et leurs tactiques de bombardement nucléaire exposeraient les civils et les« forces amies et les gens à proximité »à des niveaux élevés de retombées radioactives mortelles.

«Les auteurs ont élaboré un plan pour la ‘destruction systématique des cibles urbaines-industrielles du bloc soviétique qui ciblaient spécifiquement et explicitement la’ population ‘dans toutes les villes, y compris Pékin, Moscou, Leningrad, Berlin-Est et Varsovie.

Harry Truman est intervenu pour arrêter plus d’attentats à la bombe (Image: GETTY)

L’objectif principal du plan américain était d’éliminer la puissance aérienne de l’Union soviétique – qui était considérée comme essentielle dans leur stratégie de déploiement de leurs propres armes nucléaires – car les missiles à longue portée et les lanceurs de sous-marins actuels n’existaient pas.

Les fichiers se lisaient comme suit: “La condition de gagner la bataille aérienne est primordiale pour toutes les autres considérations.”

Les documents du SAC, déclassifiés en 2006, comprennent des listes de plus de 1 100 aérodromes du bloc soviétique, avec un numéro de priorité attribué à chaque base.

SAC a également répertorié plus de 1 200 villes, de l’Allemagne de l’Est à la Chine, avec également des priorités établies.

Moscou et Leningrad étaient respectivement les priorités un et deux.

Moscou comptait 179 zéros terrestres désignés (DGZ) tandis que Leningrad en comptait 145, y compris des cibles «population».

Le professeur Reed a parlé des impacts du projet Manhattan (Image: YOUTUBE)

Dans les deux villes, le SAC a identifié des installations de puissance aérienne, telles que les centres de commandement de l’armée de l’air soviétique, qu’elle aurait dévastée avec des armes thermonucléaires au début de la guerre.

Il y avait des plans pour faire suite à cela avec une série de «coups finaux» délivrés par des bombes atomiques huit fois le rendement de la bombe «Little Boy» larguée au Japon.

Le professeur Reed a maintenant publié son nouveau livre «Manhattan Project: The Story of the Century» pour répondre à des questions cruciales sur la mission fascinante.

Le livre ne décrit pas seulement l’histoire et les implications scientifiques, mais fournit également de brèves biographies de personnalités clés comme le chef du laboratoire de Los Alamos, M. Oppenheimer.

À travers une variété d’illustrations et de diagrammes, le texte raconte l’histoire des armes nucléaires depuis la découverte des rayons X jusqu’à la chute des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki.

