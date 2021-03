Seconde Guerre mondiale: une expérience américaine meurtrière avec une troisième «arme atomique contre le Japon» | Monde | Nouvelles

Le projet Manhattan était la tristement célèbre proposition de recherche et de développement des États-Unis entreprise par les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada au laboratoire de Los Alamos pour développer des armes nucléaires. Les ingénieurs sous la direction du physicien nucléaire Robert Oppenheimer ont conçu deux bombes à fission – le Little Boy et le Fat Man qui ont été larguées sur le Japon. Mais selon des fichiers déclassifiés, il y avait des plans pour qu’une troisième bombe soit larguée le 19 août 1945, si les Japonais ne se rendaient pas – et certains disent que Tokyo aurait été sa cible.

Et la chaîne YouTube Dark Docs a détaillé comment les scientifiques américains avaient la capacité de répondre à cette demande.

Le narrateur a déclaré: «Otto Robert Frisch était un physicien autrichien qui a fui l’Allemagne nazie pour l’Europe occidentale, où il est devenu un spécialiste de la fission nucléaire.

«Il a finalement travaillé au sein de la délégation britannique au Manhattan Project, avant de finalement déménager aux États-Unis et de rejoindre une équipe à Los Alamos.

«Sa principale responsabilité à Los Alamos était de superviser la recherche et le développement d’armes à l’uranium enrichi, comme le type utilisé dans la bombe Little Boy larguée sur Hiroshima.

«Mais son autre travail majeur pendant son séjour au laboratoire était de diriger le groupe de l’Assemblée critique, qui comprenait, entre autres, Harry Daghlian et Louis Slotin.

«Frisch était responsable de la dissimulation de l’expérience Dragon’s Tail.»

La série a ensuite détaillé comment un troisième noyau a été développé.

Il a ajouté: «Les deux premiers noyaux de plutonium développés par le projet Manhattan ont reçu l’essentiel de l’attention.

«Mais le projet a en fait produit trois noyaux de plutonium au coût de plus de 500 millions de dollars (362 millions de livres sterling) chacun – et c’était en 1940.

LIRE LA SUITE: La colonie perdue de Staline, « Atlantis », a été submergée sous l’eau en Ukraine pendant le règne soviétique

Mais le troisième noyau continuerait à causer des ravages.

Le narrateur a ajouté en 2019: «En son temps à Los Alamos, cela a coûté la vie à deux scientifiques et on lui a donné un surnom plus effrayant en conséquence – le noyau du démon.

«Le premier scientifique victime a été Harry Daghlian.

«À peine deux semaines après le bombardement de Nagasaki, il effectuait une expérience de criticité impliquant le noyau lorsqu’il a reçu une dose fatale de rayonnement.

«À peine sept mois plus tard, Slotin était le deuxième physicien à être revendiqué par le noyau démoniaque après un autre accident.

Alors que l’armée continuait à se préparer à une troisième frappe atomique sur le Japon, le président Harry Truman a affirmé le contrôle.

Lorsqu’il a appris qu’une troisième bombe pourrait être prête dans environ une semaine, il a ordonné qu’il n’y ait plus de bombes atomiques larguées sans son approbation directe.

Lorsqu’on a ensuite demandé à M. Truman pourquoi il voulait mettre fin aux frappes nucléaires contre le Japon, il a déclaré que l’idée d’éliminer 100 000 personnes supplémentaires était «trop horrible».