Seconde. Mayorkas démontre sa lâcheté absolue devant le Congrès – RedState ⋆ .

Le troisième jour de « whip-gate » est à nos portes malgré le fait que nous ayons eu tous les faits concernant l’indignation depuis le moment où il a commencé. Des agents de la patrouille frontalière à cheval contrôlaient les foules et faisaient tourner leurs rênes, une technique enseignée pour empêcher les immigrants illégaux de s’approcher trop près et d’être blessés par les chevaux.

Pourtant, parce que tout doit être transformé en un problème racial ces jours-ci, les médias ont immédiatement lancé le faux récit selon lequel des blancs à cheval fouettaient des noirs. « C’est comme de l’esclavage », ont-ils crié depuis leurs créneaux télévisés aux heures de grande écoute.

Mais alors que ce genre d’indignation ridicule était attendu de la foule à faible intelligence dans les médias nationaux, ce qui était bien pire était le fait que la Maison Blanche n’est pas venue à la défense des agents du CBP impliqués. Au lieu de cela, ils ont joué dans le faux récit depuis le début, le considérant probablement comme une distraction utile de la véritable catastrophe humanitaire à la frontière qu’ils ont causée.

Aujourd’hui, DHS Sec. Alejandro Mayorkas a continué à calomnier la patrouille frontalière, cette fois devant le Congrès dans ce qui ne peut être décrit que comme un spectacle grossier.

“Nous abordons cela avec une vitesse énorme et une force énorme” par @SecMayorkas, affirmant qu’il a ordonné une enquête sur les événements « Nous avons veillé à ce que les individus, pendant la durée de l’enquête, n’exercent pas de fonctions d’application de la loi pour interagir avec les migrants » – Jeff Seldin (@jseldin) 22 septembre 2021

« Les faits détermineront les actions que nous prendrons. Nous-mêmes ne tirerons aucun coup de poing » par @SecMayorkas, affirmant que l’enquête de @DHSgov doit être à la fois approfondie et rapide « Il sera terminé en jours, et non en semaines », dit-il – Jeff Seldin (@jseldin) 22 septembre 2021

C’est de la lâcheté totale. Ces agents du CBP relèvent de Mayorkas et ne faisaient que leur travail. Ils suivaient des politiques supervisées par le DHS qui sont en place pour assurer la sécurité des immigrants illégaux. Que Mayorkas ne défende pas avec force ses agents en expliquant au Congrès exactement ce qui s’est passé n’est qu’un truc de malade. Il connaît les faits. Il sait que le contrôle des foules est nécessaire lorsque des dizaines de milliers de personnes traversent illégalement la frontière à un endroit géographique.

De plus, Mayorkas sait qu’une rêne tournoyée est loin d’être le problème le plus important à la frontière en ce moment. Pourtant, ce piratage politique absolu joue dans le récit des médias précisément parce qu’il pense que cela le protégera, lui et Joe Biden, de leurs échecs. Il y a le cynisme et puis il y a ce que c’est.

Ces agents du CBP ne sont pas des robots. Ce sont des gens avec des carrières et des familles. Les traîner dans la boue en sachant qu’ils n’ont rien fait de mal est pathologique, mais plus rien dans cette administration ne me surprend.

Plus tard, Mayorkas a également mentionné le « terrorisme domestique » parce que citer des menaces inexistantes pour détourner l’attention des vraies est ce que le gouvernement fédéral fait à ce stade.

Quant au 6 janvier au #USCapitol, @SecMayorkas a déclaré à @BennieGThompson “Notre réponse en prévision de ce qui aurait pu se matérialiser le 18 septembre démontre les leçons apprises” – Jeff Seldin (@jseldin) 22 septembre 2021

C’est tellement important que la plupart des gens ne peuvent probablement même pas nommer la dernière attaque « terroriste domestique » qui a coûté la vie. Et bonne chance même pour définir le terrorisme domestique dans ce cas. Cela semble être une étiquette que le gouvernement applique lorsque cela est pratique, et non lorsque cela est réellement nécessaire.

Bien que je ne doute pas qu’il y ait des gens fous, il est clair que la « menace » posée par eux est incroyablement surestimée au point d’être absurde. Des milliers de personnes meurent chaque année dans des meurtres liés à des gangs. Que diriez-vous de doubler le nombre d’enquêtes sur ce front au lieu de continuer à être obsédé par le soi-disant «extrémisme violent» qui ne semble presque jamais se matérialiser.

Mais je m’égare, Mayorkas est inapte. Il n’a pas à occuper le poste qu’il occupe, et sa trahison des forces de l’ordre qui le servent le prouve.