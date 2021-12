Secouer et remuer : le vrai rock’n’roll de Johnny Kidd

Lorsque la discussion se tourne vers quel disque mérite le titre de disque de rock’n’roll britannique le plus authentique jamais réalisé, l’un des principaux prétendants est un classique de 1960 chanté par un habitant du nord de Londres dont le vrai nom était Frederick Heath.

Sauf que, d’ici là, le leader né à Willesden le 23 décembre 1935 était devenu Johnny Kidd, et a rassemblé les musiciens britanniques d’élite qui l’ont soutenu en tant que Pirates. Le groupe comprenait le batteur de session suprême Clem Cattini avec Joe Moretti à la guitare solo mémorable, Alan Caddy à la deuxième guitare et Brian Gregg à la basse. La chanson, bien sûr, était le vraiment intemporel « Shakin’ All Over ».

Le groupe avait eu deux entrées moins importantes dans les charts, dont une plus tôt en 1960 avec « You Got What It Takes », leur reprise du hit pop et R&B américain de Marv Johnson de l’année précédente. Mais « Shakin’ All Over », enregistré aux EMI Recording Studios (plus tard Abbey Road) et initialement conçu comme une face B, était une version véritablement britannique du phénomène rock’n’roll, originale et excitante plutôt que simplement d’occasion. et imitatif. Il a dominé les charts britanniques en août 1960.

La réputation de Kidd and the Pirates a été encore renforcée par leur spectacle dynamique et la présence influente sur scène de leur leader armé d’un coutelas et d’un cache-œil. « Quand je sors de la porte de la scène », a déclaré Kidd plus tard à Record Mirror, « je suis complètement différent sans le patch – personne ne me reconnaît. Il y a parfois cinq cents gosses là-bas, et je passe sans murmurer !

Survivre à l’ère des Beatles

Les six autres singles du groupe au Royaume-Uni n’ont jamais égalé les réalisations de leur n ° 1, mais ils sont restés une force avec laquelle il fallait compter même après l’arrivée de Les Beatles. Une nouvelle formation a été constituée avec Mick Green, qui s’est forgé un nom mérité comme l’un des meilleurs guitaristes de rock du Royaume-Uni. En 1963, ils ont enregistré leur prochain plus gros succès avec une chanson clairement influencée par le son Merseybeat, « I’ll Never Get Over You ».

Un autre nouveau line-up, mettant en vedette future Violet foncé Mk I bassiste Nick Simper, émergeait juste au moment fatidique du 7 octobre 1966 lorsque Kidd a été tué dans un accident de voiture, à l’âge de 30 ans seulement. valeur leur sel avaient « Shakin’ All Over » dans leur répertoire, des Searchers aux Surfaris et de L’OMS à humble tarte.

