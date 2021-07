Secouez-vous ! Microsoft menace de récupérer le grand cauchemar des utilisateurs de Windows | La technologie

in

Si vous avez raté le poids lourd Clippy, vous risquez d’être surpris au cours des prochaines semaines dans Microsoft 365.

Si vous êtes dans le monde de l’informatique depuis quelques années, et surtout que vous utilisez des outils de productivité tels que la famille Office, vous vous souvenez sûrement du bien de Coupé, un clip aux yeux exorbités qui essayait de temps en temps de nous aider, pas toujours de la meilleure des manières, lorsque nous avions des questions à ce sujet dans Word, Excel ou PowerPoint, entre autres.

Ce personnage irritant apparaissait parfois à l’improviste sans venir à l’esprit, et pourtant de nombreux utilisateurs ont cherché sur Internet des moyens de le faire disparaître et de ne plus nous déranger avec ces yeux exorbités que nous aimons tant.

Mais comme d’habitude, quand quelque chose disparaît, il commence à manquer, et compte tenu du fait que cette année dans l’écosystème Microsoft, il y a beaucoup de rétrospectives à ce sujet, et cela se voit avec le lancement imminent de Windows 11, il semble que le La communauté des utilisateurs souhaite que cet assistant particulier revienne, et Microsoft a fait pression pour son retour.

Si cela obtient 20 000 likes, nous remplacerons l’emoji trombone dans Microsoft 365 par Clippy. pic.twitter.com/6T8ziboguC – Microsoft (@Microsoft) 14 juillet 2021

Et c’est qu’il y a quelques heures, le compte officiel de Microsoft sur Twitter annonçait que si le tweet atteignait 20 000 likes, ils remplaceraient le clip emoji commun dans Microsoft 365 par le bon vieux Clippy. Ce qui semblait être une blague est devenu viral, et non seulement il a dépassé de loin les 20 000 likes, mais en moins de 24 heures, il a déjà dépassé les 150 000 likes.

Ce qui est amusant, c’est que le compte officiel Microsoft 365 et même celui de Microsoft Teams ont également participé à la viralisation du tweet, avec lequel les intentions de Microsoft semblent claires concernant le retour de cet animal en particulier.

Windows 11 a déjà été révélé, et il a causé une grande agitation dans le monde du PC, sans que ce soit la faute du système d’exploitation lui-même. On vous dit toutes les clés du remplacement de Windows 10.

Oui, pas de panique, vous ne verrez pas Clippy dans Windows 11, ni dans une mise à jour pour Windows 10 et peut-être pas de la même manière que vous vous en souvenez dans Office, mais il reviendra, si la promesse est vraiment tenue, comme emoji dans Microsoft 365, le service complet anciennement connu sous le nom d’Office 365.

Comme vous le savez bien, ce service d’abonnement est basé sur le cloud et offre un accès à des services de productivité allant d’applications bien connues telles que Word, Excel et PowerPoint à d’autres applications ou programmes commerciaux axés sur la productivité.