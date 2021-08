Secret Man Utd parle de signer un homme du Barça pour remplacer Pogba

Manchester United intensifie ses plans pour remplacer Paul Pogba et semble avoir atterri sur une excellente option, Chelsea pourrait perdre une star rajeunie lors d’un transfert gratuit au Real Madrid, tandis que l’Euro Paper Talk de mercredi affirme que l’Inter Milan a choisi un remplaçant de qualité pour Romelu Lukaku.

BARCELONE STAR MORIBA RECHERCHÉ À MAN UTD

Manchester United considère Ilaix Moriba comme remplaçant à long terme de Paul Pogba et a déjà eu des entretiens avec l’homme de Barcelone, selon un rapport.

Le contrat de Pogba a maintenant un peu plus de 10 mois à courir et on s’attend généralement à ce qu’il parte gratuitement. Le Real Madrid et le PSG s’affronteront tous les deux pour décrocher le vainqueur de la Coupe du monde l’été prochain.

Bien que les rapports prétendent United jouera un as pour tenter de convaincre Pogba de rester, il semble que le club se soit résigné à sa sortie.

Dans cet esprit, Ole Gunnar Solskjaer envisage un avenir sans lui et des remplaçants potentiels. Et Don Balon affirme que le jeune barcelonais Moriba est l’homme qu’ils aiment.

Le milieu de terrain né en Guinée a également moins d’un an à courir sur son contrat, il ne coûterait donc pas grand-chose de le signer maintenant.

En effet, ils auraient eu des entretiens avec ses représentants sur un éventuel déménagement à Old Trafford. Et bien qu’une décision semble plus probable l’été prochain, des pressions financières pourraient imposer sa vente de 25 millions d’euros (21,2 millions de livres sterling) cet été.

Moriba mesure 6 pieds 1 pouces et a impressionné pendant son temps limité aux côtés de Ronald Koeman.

À seulement 18 ans, il a déjà établi des comparaisons avec Pogba pour son style de jeu.

Au total, Moriba a disputé 18 matches avec le Barça, dont une en Ligue des champions. Il a un but en Liga à son actif jusqu’à présent.

LE REAL MADRID VEUT RUDIGER SUR UN LIBRE

Le Real Madrid envisage un raid pour Antonio Rudiger, qui deviendra agent libre à l’été 2022. Los Blancos espèrent également recruter Kylian Mbappe, Paul Pogba et Leon Goretzka en libre l’été prochain. (COMME)

Les loups sont en pourparlers avancés pour signer Goncalo Guedes de Valence, Tottenham étant désormais le club le plus susceptible de signer Adama Traoré. (COMME)

L’Inter est en pourparlers avec Mino Raiola pour Marcus Thuram après avoir décidé qu’ils voulaient que l’attaquant du Borussia Mönchengladbach soit le successeur de Romelu Lukaku. (Ciel Italie)

Moussa Sissoko recherche activement un nouveau club après avoir été informé par Nuno Espirito Santo que son temps de jeu sera limité à Tottenham cette saison. (L’Equipe)

Chelsea reste en pourparlers avec Séville au sujet de Jules Kounde, l’équipe de LaLiga étant prête à vendre le plus possible. (COMME)

DUO DU BAYERN MUNICH SUR LA LISTE DES CIBLES DE MAN UTD

Le duo du Bayern Munich Corentin Tolisso et Leon Goretzka sont en train de devenir des cibles pour Manchester United. (Fijaches)

Everton pourrait obtenir le milieu de terrain de Schalke Matthew Hoppe pour aussi peu que 4,5 millions d’euros, le club allemand ayant besoin de fonds. (BILD)

Le défenseur de Manchester City Ko Itakura est prêt à conclure un prêt à Schalke, avec un examen médical prévu mercredi. (Sky Deutsche)

L’AC Milan est sur le point de conclure un accord avec le milieu de terrain de Chelsea Tiemoue Bakayoko, à qui il reste un an de contrat. (Ciel Italie)

Le déménagement d’Emerson Palmieri à Lyon est toujours en jeu car ils considèrent également Layvin Kurzawa du Paris Saint-Germain. (Mercato à pied)

Manuel Locatelli est arrivé pour son examen médical avec la Juventus avant son transfert de 35 millions d’euros aux Bianconeri en provenance de Sassuolo. (Gazzetta dello Sport)

CHOC PASSAGE DE ROMA AU LAZIO ON POUR PEDRO

L’ailier de la Roma, Pedro, rejoindrait la Lazio de Maurizio Sarri dans un geste surprise et renouvellerait son lien avec Chelsea. (SportItalia)

EXCLUSIF: la décision ambitieuse de Burnley pour Maxwell Cornet est vouée à l’échec après que la star lyonnaise a rejeté la décision.

Lyanco, exclu de Turin, est en pourparlers pour un transfert de 8,8 millions d’euros à Watford après que le Real Betis n’a pas réussi à conclure un accord pour le défenseur brésilien. (divers)

Le PSG refuse d’exclure les mouvements de dernière minute de Paul Pogba et Eduardo Camavinga alors qu’ils cherchent à renforcer leur milieu de terrain. (L’Equipe)

Barcelone doit offrir le légendaire maillot n ° 10 de Lionel Messi à Philippe Coutinho, le Brésilien s’étant offert un nouveau départ et retiré du marché. (Mundo Deportivo)

Rodgers favori pour remplacer Arteta à Arsenal, tandis que Howe attend dans les coulisses

ET PLUS DE L’EURO PAPER TALK

Sergio Aguero veut passer en MLS en janvier après avoir clairement indiqué qu’il n’était pas content à Barcelone et qu’il voulait partir. (divers)

Sergi Roberto est prêt à signer un nouvel accord de deux ans sur les salaires réduits afin de rester à Barcelone. (Sport)

Le PSG n’a pas l’intention de vendre Kylian Mbappe au Real Madrid cet été et est prêt à risquer de le perdre gratuitement l’année prochaine. (Mundo Deportivo)

L’Atletico Madrid a déclaré à plusieurs reprises à Manchester United qu’il ne vendrait pas Kieran Trippier pour moins que sa clause libératoire. (COMME)