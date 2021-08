Secret Neighbor, une horreur multijoueur se déroulant dans l’univers Hello Neighbor, fait peur à Switch la semaine prochaine

Secret Neighbor est à moins d’une semaine du lancement sur Switch, et les précommandes sont désormais ouvertes.

Situé dans l’univers Hello Neighbor, Secret Neighbor est un jeu multijoueur dans lequel vous et un groupe d’amis explorez la maison Hello Neighbor. Votre groupe n’a qu’un seul objectif – se faufiler dans la maison et récupérer les clés pour déverrouiller la porte du sous-sol – mais l’un de vous est le voisin, un traître déguisé.

JOUEZ COMME LES INTRUS :

Coopérez avec vos coéquipiers, restez ensemble ou séparez-vous tactiquement, utilisez vos avantages et vos capacités et laissez tomber ces serrures de porte de sous-sol une par une. JOUEZ EN TANT QUE VOISIN :

Arrêtez les intrus ! Utilisez votre déguisement pour gagner leur confiance, installez des pièges et éliminez ces intrus embêtants un par un. Convainquez vos amis que quelqu’un d’autre est le voisin et que la chasse aux sorcières commence. Votre secret doit rester en sécurité !

Si vous souhaitez découvrir le jeu, l’éditeur tinyBuild a publié un didacticiel vidéo qui explique comment jouer. Comme vous vous en doutez probablement, il s’agit d’un jeu qu’il vaut mieux jouer avec un grand groupe d’amis (jusqu’à six joueurs sont pris en charge sur Switch), mais nous sommes sûrs qu’une petite partie s’en sortirait très bien :

Secret Neighbor sera lancé sur Switch le 26 août ; au cours de la semaine prochaine, vous pouvez le pré-commander sur l’eShop à 10% de réduction sur le prix habituel de 19,99 $.