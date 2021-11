secrétaire à l’Éducation dit qu’il envisagera d’allonger la journée d’école – « Excellents exemples » | Royaume-Uni | Nouvelles

Nadhim Zahawi, 54 ans, a déclaré au Commons Education Select Committee qu’il existe « d’excellents exemples » d’écoles qui ont introduit des heures d’enseignement plus longues et a suggéré que d’autres institutions devraient augmenter leur journée d’école à 6,5 heures. Le président du comité, le député de Harlow, Robert Halfon, 52 ans, a demandé à son collègue conservateur de plaider en faveur d’une augmentation des heures de classe.

M. Halfon a déclaré: « Nous savons, grâce à l’Education Policy Institute, qu’il augmente le niveau d’instruction de deux à trois mois, en particulier parmi les élèves défavorisés.

« Nous savons qu’une journée d’école plus longue, selon le département de la culture, des médias, des sports, augmente le calcul de 29%.

« Donc, cela augmente le niveau d’instruction. »

« Considérera-t-il au moins des projets pilotes dans les zones défavorisées du pays où nous pourrons avoir une journée d’école plus longue ? »

M. Zahawi, qui a remplacé Gavin Williamson au ministère de l’Éducation à la suite du remaniement du Premier ministre en septembre, a répondu en disant : « Je pense que la priorité doit être pour les enfants et les étudiants, qui ont le moins de temps à leur disposition pour récupérer, c’est pourquoi les 800 millions de livres sterling pour les 16 à 19 ans supplémentaires de 40 heures d’éducation sont si importants.

« Plus le milliard de livres sterling pour le secondaire et le primaire, ce qui fait un total de 5 milliards de livres sterling d’argent de récupération.

« Il y a d’excellents exemples… d’une journée d’école plus longue que je vais regarder.

« La journée d’école moyenne est maintenant de 6,5 heures et j’aimerais que tout le monde se rapproche de cette moyenne. »

Cependant, les commentaires de M. Zahawi ont été critiqués par un important syndicat de l’éducation.

Paul Whiteman, secrétaire général de la National Association of Head Teachers, a déclaré : « Les gains qui pourraient être possibles en allongeant la journée scolaire doivent être mis en balance avec les coûts d’une telle stratégie, y compris l’impact sur la santé mentale des élèves, la réduction du temps passé en famille et moins de temps pour les activités parascolaires.

« Le bonheur et le bien-être des enfants doivent être prioritaires ainsi que leur éducation. »

Le MailOnline rapporte que le Dr Suzanne Cogswell, chercheuse associée à l’Université du Kent, a déclaré: « La proposition de rattraper le retard avec des journées d’école plus longues et des vacances scolaires plus courtes peut ne pas être sans son propre ensemble de problèmes pour les élèves et les enseignants.

« Quarante pour cent des enseignants effectuent déjà plus de 21 heures supplémentaires de travail scolaire chaque semaine pendant leurs soirées et week-ends.

« La conséquence de cela est que les enseignants subissent le plus haut niveau de stress lié au travail au Royaume-Uni. »

Malgré les inquiétudes, le député de Stratford-upon-Avon a également critiqué les soi-disant anti-vaxxers.

M. Zahawi, qui était le ministre des vaccins du gouvernement à succès avant sa promotion au poste de secrétaire à l’Éducation, a également déclaré: « Il n’y a pas de place pour que les anti-vaccins harcèlent ou s’approchent des chefs d’établissement. »

Selon le MailOnline, le secrétaire à l’Éducation a également déclaré aux Communes : « Comme nous l’avons fait tout au long du programme de vaccination, nous avons fonctionné en suivant les conseils des médecins-chefs et nous avons agi rapidement dès que des conseils ont été mis à disposition pour vacciner 12 aux jeunes de 15 ans.

« Pendant la période de vacances qui a été étendue à la vaccination extrascolaire et maintenant qu’ils retournent à l’école, cela se poursuit à un rythme soutenu.

« Il y a eu des comportements dangereux de la part des anti-vaccins.

« Il n’y a pas de place pour que les anti-vaccins harcèlent ou s’approchent des chefs d’établissement et j’ai l’assurance de la ministre de l’Intérieur qu’elle mettra à disposition toutes les ressources dont le secteur a besoin pour s’assurer que ces personnes dans nos écoles sont protégées et capables pour continuer à enseigner aux enfants et à les protéger. »