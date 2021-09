Secrétaire des MPME : permettre aux MPME de se tailler une niche est un défi dans le contexte actuel d’incertitude accrue

Malgré l’impact important de Covid sur les MPME, le gouvernement ne dispose pas de données officielles sur le nombre de MPME fermées en raison de la pandémie.

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Alors que les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) cherchent à sortir progressivement de l’impact de la pandémie, leur permettre de se créer une niche à venir sera un défi, a déclaré jeudi le secrétaire des MPME, BB Swain. S’adressant à un événement FICCI sur les produits de grande consommation et la vente au détail, Swain a déclaré: «En ces temps d’incertitude accrue, la question de permettre aux MPME de se tailler davantage une niche est la prochaine étape difficile.» De plus, surmonter la fracture numérique (pour les MPME) tout en respectant les réglementations sera toujours un défi « très très grand », a noté le secrétaire.

Cependant, il a souligné l’importance de la transparence et de l’efficacité des entreprises ainsi que des économies d’échelle, etc. Pour l’échelle. « Certaines caractéristiques à garder à l’esprit sont la transparence accrue ; efficacité accrue; faciliter la facilité avec laquelle les affaires peuvent être faites; réaliser des économies d’échelle; et une découverte de prix efficace.

Le verrouillage induit par Covid l’année dernière a eu un impact significatif sur les MPME dans les secteurs majoritaires, tandis que le commerce électronique a gagné du terrain alors que les consommateurs se sont tournés vers les canaux numériques pour l’achat de biens et de services. Les marchés en ligne tels qu’Amazon, Flipkart, Snapdeal, Grofers, BigBasket et d’autres ont signalé une forte augmentation du nombre de clients et de commandes, alors même que davantage de détaillants et de propriétaires de kirana étaient intégrés pour répondre à la demande en ligne. La croissance du commerce électronique était également visible sur la plate-forme de marchés publics du gouvernement Government e-Marketplace (GeM) car le gouvernement avait introduit une catégorie distincte pour les produits liés à Covid sur le portail pour les vendeurs fabriquant des équipements médicaux et des produits liés à Covid à connecter directement avec les acheteurs du gouvernement.

« Au cours des un an et demi passés, le monde a été témoin de blocages associés à une pandémie et de fermetures d’activités économiques qui en ont résulté. Cela a conduit à la croissance du commerce électronique à travers les frontières qui s’est encore accentuée. L’implication progressive des MPME dans le commerce électronique, en particulier dans un passé récent, s’est vraiment développée. Le grand nombre de fournisseurs enregistrés au GeM en est un bel exemple », a ajouté Swain.

Arvind Mediratta, président du comité de la vente au détail et du commerce intérieur de la FICCI et directeur général et PDG de METRO Cash & Carry India, a déclaré dans son discours lors de l’événement que la part du commerce électronique dans le commerce de détail devrait passer de 6 pour cent du marché total en FY 21 à près de 11% d’ici FY 26 tandis que la part du commerce de détail moderne, qui a connu des vents contraires, restera probablement statique. « Le commerce traditionnel continue de se porter très bien. Ils ont été extrêmement résistants pendant la crise et ont gagné des parts de marché de 87,1% à 88,8% du marché. »

Malgré l’impact important de Covid sur les MPME, le gouvernement ne dispose pas de données officielles sur le nombre de MPME fermées en raison de la pandémie. “Comme les MPME existent à la fois dans le secteur formel et informel, les données concernant la fermeture temporaire ou permanente des unités ne sont pas conservées par le gouvernement indien au ministère des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME)”, avait déclaré l’ancien ministre des MPME Nitin Gadkari. dans une réponse écrite à une question posée au Rajya Sabha en février de cette année. De même, en septembre 2020 également, l’ancien MPME MoS Pratap Chandra Sarangi dans le Rajya Sabha avait déclaré qu'”aucun tel record n’est disponible” pour le nombre d’unités MPME fermées au cours de la période mars-août 2020 de la pandémie.

