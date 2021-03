Secretly Group se syndicalise et fixe la date limite de reconnaissance pour la fin du jeudi

Les employés de Secretly Group, une famille de labels indépendants basée à Bloomington, Indiana, dont Jagjaguwar, Secretly Canadian et Dead Oceans, se sont officiellement syndiqués.

Les membres de l’équipe de Secretly Group ont annoncé les plans de syndicalisation sur les réseaux sociaux, à partir d’un compte bien nommé (et nouvellement créé) appelé «Secretly Group Union». En plus d’expliquer les raisons de la décision dans une longue lettre ouverte, ces personnes ont lancé un site Web, secretlygroupunion.com.

Selon la lettre susmentionnée, une majorité d’employés américains de Secretly Group (à la fois sous les labels et dans Secretly Publishing; 120 travailleurs au total font partie de l’entreprise, affacturage pour les opérations nationales et internationales) ont choisi de se syndiquer afin de «mettre en lumière les droits de notre le personnel et la santé de notre lieu de travail.

«Travailler dans l’industrie de la musique n’est pas un moyen facile de subvenir à ses besoins pour la majorité des gens; c’est le cas aussi bien pour les artistes que pour ceux qui travaillent dans les coulisses », poursuit la lettre ouverte.

«Notre enthousiasme pour la culture dans laquelle nous travaillons peut conduire à une exploitation endémique aux industries créatives: salaires médiocres, avantages sociaux inadéquats, absence de frontières entre la vie professionnelle et la vie privée, contrôle qui fait obstacle au développement professionnel et absence d’initiatives visant à lutter contre la race systémique. et l’inégalité entre les sexes.

«Nous recherchons la reconnaissance du syndicat par Secretly Group pour résoudre ces problèmes qui ne sont pas viables pour le bien-être de notre personnel et donc de l’entreprise dans son ensemble», poursuit le texte.

Les trois derniers paragraphes du message développent les griefs des employés et détaillent les nuances de l’effort de syndicalisation, qui a été rendu possible par un partenariat «avec l’organisation syndicale nationale, la section locale 174 de l’OPEIU».

«La négociation collective est le moyen le plus constructif, démocratique et intersectionnel de résoudre ces problèmes», relaie la correspondance ouverte. «L’alliance performative ne suffit pas lorsque les voix de nos employés les plus vulnérables – les personnes de couleur, les femmes et le personnel non conforme de genre – sont de plus en plus marginalisées. … Nous nous engageons à créer un environnement de travail véritablement inclusif, progressif et éthique afin de garantir la place de Secretly Group au premier plan d’une meilleure industrie musicale pour tous.

«Nous avons demandé aux partenaires et à la haute direction de Secretly Group et de ses affiliés de reconnaître volontairement notre syndicat», indique la lettre vers sa conclusion. Sur ce front, les hauts responsables de l’entreprise dans une déclaration publique ont exprimé le «désir d’arriver à un résultat qui continue d’évoluer secrètement en tant que voix progressiste», selon un message publié sur le compte Twitter du syndicat.

Le Secretly Group Union a répondu en déclarant qu ‘«ils espèrent que les partenaires s’engagent à respecter leurs valeurs en respectant le délai fixé. [for recognition of the union], Le 25 mars à 17 h HNE. » Et s’ils ne reçoivent pas de réponse d’ici là, les employés syndiqués ont l’intention de «porter notre demande à la NLRB et, avec nos chiffres, de gagner un vote pour établir notre syndicat», selon leur site Web.

Au moment de la rédaction de cet article, Secretly Canadian, Jagjaguwar, Dead Oceans et Secretly Publishing ne s’étaient pas adressés au syndicat ou à la date limite sur les médias sociaux, et le co-fondateur de Secretly Group, Chris Swanson, ne l’avait pas fait. En septembre, Parcast est devenue la troisième société appartenant à Spotify à se syndiquer, et les membres du Syndicat des musiciens et des travailleurs apparentés ont manifesté ce mois-ci devant les bureaux de la société basée à Stockholm.