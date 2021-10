secrets bibliques découverts dans un « magnifique » rouleau de prière vieux de 500 ans « directement » lié à Jésus | Sciences | Nouvelles

Les experts estiment que le « magnifique » artefact d’un mètre de long expose l’étendue de la dévotion catholique en Angleterre au XVIe siècle avant la rupture du roi Henri VIII avec Rome et la réforme protestante. Le rouleau de prière mesure 13 centimètres (5,1 pouces) de large et est composé de deux morceaux de vélin cousus ensemble. On pense qu’il s’agit de l’une des quelques dizaines qui existent encore aujourd’hui. Les experts pensent que c’est parce qu’ils manquaient de couvertures conçues pour être manipulées.

Les historiens affirment que la découverte révèle de nouveaux secrets sur le pèlerinage chrétien et le culte de la Croix avant la dissolution des monastères par Henri VIII entre 1536 et 1541.

Des experts ont procédé à un examen approfondi des illustrations et du texte du rouleau.

Ils ont publié leurs découvertes dans le Journal of the British Archaeological Association.

L’auteur de l’étude Gail Turner, une historienne de l’art de premier plan qui a travaillé à la Tate Britain, à l’Arts Council, et en tant que consultante pour Christie’s et au Courtauld a déclaré : « En particulier, l’étude démontre la dévotion chrétienne dans l’Angleterre médiévale.

« Il donne un aperçu des rituels de dévotion liés à un grand crucifix au Prieuré de Bromholm (The Rood of Bormholm), à Norfolk, et découvre un lien direct entre cet artefact du XVIe siècle et une célèbre relique religieuse autrefois associée parmi les chrétiens à des miracles. »

Mme Turner a déclaré que le crucifix, connu sous le nom de rouleau de Bromholm «Rood of Bromholm», aurait contenu un fragment de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié.

Mme Turner pense que la relique a transformé le prieuré en un lieu de pèlerinage populaire, qui figure dans le célèbre ouvrage de l’écrivain Geoffrey Chaucer « La vision de Piers Plowman ».

Des images du Rood en noir, avec des contours dorés, peuvent être vues plusieurs fois dans le rouleau de Bromholm, et il y a une référence directe à « la croix de bromholme ».

Mme Turner pense qu’un pèlerin « prospère » aurait pu être le propriétaire du rouleau de prière de Bromholm.

Elle a déclaré : « Le rôle reflète une époque où les laïcs, ou les non-membres du clergé, croyaient réellement aux ennemis visibles et invisibles.

« Pour leurs propriétaires, les rouleaux de prière… étaient considérés comme des inspirations très personnelles pour la prière, bien que pendant la Réforme et après ils aient été généralement sous-estimés et rejetés.

« La survie d’un rouleau aussi magnifique depuis plus de 500 ans est donc remarquable. »

Mme Turner a également déclaré qu’attacher des morceaux de peau d’animal bout à bout dans une bande continue pour faire un « rouleau » était autrefois la méthode standard de présentation du texte, et que les fidèles touchaient ou embrassaient régulièrement des images de Jésus sur la croix dans le but de » vivre la Passion du Christ de manière plus directe et plus puissante ».

Selon Mme Turner, des marques « d’abrasion » peuvent être observées sur le rôle de Bromholm lorsque le propriétaire s’est livré à un tel « acte de dévotion identifié dans d’autres rôles similaires ».

Mais l’historien était toujours en mesure d’estimer l’âge du document grâce à une référence dans le rouleau à «Jean de Chalcédoine» ou John Underwood, l’avant-dernier prieur de Bromholm.

Mme Turner a déclaré qu’Underwood est devenu évêque auxiliaire de Norfolk en 1505 puis a perdu son poste en 1535, ce qui rend plausible que le rôle ait été fait entre ces dates.

Selon l’étude, des liens encore plus profonds entre le rouleau, le Rood et Underwood peuvent être expliqués à travers l’imagerie des cinq blessures que Jésus-Christ a reçues lors de sa crucifixion.

Des symboles représentant les cinq blessures peuvent être vus sur la tombe d’Underwood à Norwich, bien qu’ils ne soient pas une caractéristique commune des églises de Norfolk.

Le prieuré est maintenant en ruines dans un champ près du village de Bacton à Norfolk

Le véritable Rood of Bromholm a été emmené à Londres, selon une lettre écrite en 1537 à Thomas Cromwell par Sir Richard Southwell, un courtisan de Norfolk.

Mme Turner a déclaré: « Après cela, la piste semble se refroidir.

« Il est présumé avoir été détruit à Londres avec de nombreuses autres reliques, bien que son sort reste incertain. »