Secrets de réussite des Phoenix Suns avec la défense et le temps d’embrayage

C’est incroyable ce qu’ils font et ils ont mérité la considération des meilleurs favoris sur le ring. Soleils de phénix Il s’est positionné comme le leader de la NBA après avoir porté un coup puissant à son rival le plus direct, les Golden State Warriors, et ce en montrant toutes les vertus qui ont cimenté ce projet réussi. Avec un quintette bien reconnaissable dans lequel tout le monde travaille dur sur la défense et des automatismes clairs après leur parcours la saison dernière, les Arizonans étonnent dans toutes les facettes du jeu, mais il y a Statistiques NBA qui parlent particulièrement bien de deux facteurs, tels que la défense et le temps d’embrayage.

Les Warriors ont marqué 100 points à chaque match cette saison. Jusqu’à ce soir. Les Suns les ont tenus à 1 point dans le dernier 5:19 (un lancer franc technique). pic.twitter.com/yAixgQ4LJY – StatMuse (@statmuse) 1er décembre 2021

Affronter l’équipe de San Francisco a été un test décisif pour une équipe qui aurait pu se contenter de sa belle carrière et de sa séquence de victoires, mais qui a touché la table. Personne jusqu’à ce match n’avait réussi à mettre les Warriors sous les 100 points, et les Suns l’ont fait en augmentant leurs performances et leur intensité défensive dans les dernières minutes. Preuve en est que dans les 5 dernières minutes de jeu, seuls les élèves de l’équipe ont pu marquer un coup franc. Steve Kerr, connaissant une véritable défaillance multi-organes en attaque en raison de l’impénétrabilité de la défense de l’Arizona, preuve irréfutable de leur puissance.

La progression de l’équipe est brutale puisqu’elle est passée d’enchaîner dix saisons consécutives sans disputer les playoffs à être la meilleure équipe de la ligue, avec pratiquement aucun temps de transition. Son plein de triomphes dans la bulle d’Orlando était le prélude à ce qui se voit maintenant, étant Chris Paul l’élément différenciant de ce saut qualitatif. Ceci est attesté par le fait qu’il est le meilleur joueur de toute la NBA en temps d’embrayage, présentant un +/- absolument spectaculaire. L’avoir est un gage de réussite pour certains Soleils de phénix qui sont extrêmement excitantes et qui peuvent être avant leur grande opportunité de boucler la boucle avec une bague qui leur a historiquement résisté.

Chris Paul dans l’embrayage cette saison : 63,6 FG%

50,0 3P%

94,1 % FT

12 AST

2 TOV Les Suns ont devancé leurs adversaires de 46 points avec CP sur le terrain dans l’embrayage, le meilleur +/- de la NBA. pic.twitter.com/CRmGgpQiHy – StatMuse (@statmuse) 1er décembre 2021