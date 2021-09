Secrets de Ricardo Arjona !!! – Actualités musicales

in

Aujourd’hui, nous allons vous dire les secrets les plus grands et les plus sombres de Ricardo Arjona que si vous êtes son fan numéro un, vous ne le saviez probablement pas.

C’est un auteur-compositeur-interprète talentueux qui a touché les cœurs du monde entier, et en fait, nous voulons vous dire qu’avant d’être ce grand artiste surdoué qu’il est aujourd’hui, Ricardo Arjona était un joueur de l’équipe nationale de basket-ball du Guatemala, nous parions que vous ne l’avez pas fait. sachez ça. .

En réalité, Ricardo Arjona a écrit sa première chanson alors qu’il n’avait que 15 ans, mais son rêve s’est poursuivi au fil des ans. En fait, le chanteur a également été instituteur pendant cinq ans dans une école appelée Santa Elena.

Arjona a d’abord étudié l’ingénierie et l’architecture, mais a fini par obtenir un diplôme en communication.

Cependant, la musique était son rêve total, il est apparu sur scène à l’âge de 12 ans pour une chanson écrite par son père.

Afin d’atteindre la renommée qu’il a aujourd’hui et d’être connu, Ricardo Arjona a vécu trois ans en tant que sans-papiers et sans travail au Mexique.

Quelque chose que vous ne saviez probablement pas sur Ricardo Arjona, c’est qu’il n’aime pas lire tout ce qui a à voir avec lui, ni bonnes ni mauvaises critiques, en gros il n’aime pas savoir ce qu’ils écrivent sur lui, il préfère vivre la vie et transmettre son amour à son public.