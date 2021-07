‘Secrets’: Rock And Soul Confidential de Robert Palmer

Le 2 juillet 1979, le Yorkshireman avec un penchant pour les Bahamas a sorti son cinquième album studio au Royaume-Uni et a encore accru sa notoriété. Il était le toujours élégant, qui manquait beaucoup Robert Palmer, et l’album était Secrets.

À la fin des années 1970, Palmer n’avait pas encore connu une grande percée chez lui en Grande-Bretagne. Mais sa position de maître du soul-rock aux yeux bleus sophistiqué et brillamment produit s’affirmait de plus en plus. Après son passage dans le groupe de jazz-rock Dada et le Vinegar Joe influencé par le rhythm and blues, tous deux avec Elkie Brooks, Palmer a commencé à émerger en tant qu’artiste solo avec la sortie de 1974 de Sneakin’ Sally à travers l’allée. Son premier single à succès substantiel, “Every Kinda People”, est né de la Double amusant album dans le Top 20 américain en 1978. Cela a ouvert la voie à l’album suivant.

Les Secrets autoproduits ont été introduits par un single qui a rappelé aux fans de Palmer qu’il pouvait aussi bien faire du rock que de la soul douce. Sans compter qu’il était un interprète habile d’autres écrivains. L’artiste américain Moon Martin avait sorti son original de “Bad Case of Loving You (Doctor, Doctor)” en single sur Capitol l’année précédente, mais Robert a obtenu le succès. Le son plus rock a ouvert la voie à des succès ultérieurs de Palmer comme “Addicted To Love” et “Simply Irresistible”. L’album Secrets a suivi “Bad Case” dans le Top 20 américain.

Aussi habile aux couvertures qu’aux originaux

Une autre reprise de Secrets, de « Can We Still Be Friends » de Todd Rundgren, a également fait le Billboard Hot 100. L’album comprenait également « Mean Old World », écrit par l’ancien Libérer le bassiste Andy Fraser, qui avait écrit “Every Kinda People”. D’autres écrivains contributeurs comprenaient Jo Allen et John David; Palmer lui-même a contribué quatre originaux et un autre co-écrit. Des morceaux comme « Too Good To Be True » à saveur reggae reflétaient le lieu d’enregistrement de l’album à New Providence, aux Bahamas.

Secrets n’est peut-être pas l’un des albums les plus connus de Palmer, mais c’est un disque charmant qui relie le soul boy des années 1970 à son son compatible avec MTV des années 80.

