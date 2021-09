Secteur automobile : bons grossistes en PV, camions en hausse en août

Les volumes PV de Tata Motors ont augmenté de 51 % en glissement annuel. Les volumes de Hyundai en Inde ont légèrement augmenté de 2% en glissement annuel tandis que les SUV de Mahindra ont augmenté de 18% en glissement annuel au cours du mois.

Les ventes en gros de l’industrie automobile indienne ont divergé d’un segment à l’autre en août. Nous estimons que les PV ont augmenté d’environ 10 % en glissement annuel tandis que les camions ont presque doublé en glissement annuel (15 % au-dessus de 2019). Les 2W et les tracteurs, en revanche, ont chuté d’environ 18 % en glissement annuel. Les exportations 2W sont restées fortes, en hausse de 35 à 40 % en glissement annuel. Les ventes en gros du mois d’août renforcent notre confiance sur une reprise imminente des camions et une chute cyclique des tracteurs. La pénurie de puces nuit à la production et l’impact pourrait s’aggraver en septembre. Nous préférons BHFC, MSIL et TTMT.

Bonne vente en gros de PV ; Maruti a pris du retard sur les pénuries de puces : sur la base des données fournies par les OEM, nous estimons que les ventes en gros de véhicules de tourisme (PV) en août ont augmenté d’environ 10 % en glissement annuel (environ 31 % au-dessus de 2019). Les ventes en gros nationales de Maruti ont baissé de 9 % en glissement annuel, la production ayant été affectée par des pénuries de copeaux. L’effet des pénuries de semi-conducteurs est susceptible de s’aggraver pour Maruti en septembre et la société s’attend à ce que la production soit d’environ 40 % du niveau normal.

2W en retard : nous estimons que les ventes en gros domestiques de 2W (hors Honda dont les volumes étaient attendus) ont chuté d’environ 18 % en glissement annuel. Les ventes en gros domestiques 2W ont baissé de 11 % en glissement annuel pour Bajaj, de 18 % pour Royal Enfield et TVS et de 24 % pour Hero. Les exportations de 2W, en revanche, sont restées fortes, les ventes en gros d’août ayant augmenté d’environ 35 à 40 % en glissement annuel.

Grosse chute des tracteurs ; amélioration des camions : nous estimons que les ventes en gros de l’industrie des tracteurs ont chuté d’environ 18 % en glissement annuel en août – la première grande chute en plus d’un an. Les volumes nationaux ont baissé de 15 % en glissement annuel pour Mahindra et de 27 % pour les escortes. Les deux équipementiers ont mentionné dans leurs communiqués de presse que le sentiment des consommateurs est bon à l’approche des fêtes de fin d’année. Nous estimons que les ventes en gros de camions en août ont plus que doublé en glissement annuel et se situaient à environ 15 % au-dessus du niveau de 2019.

Royal Enfield a lancé Classic 350cc amélioré : Royal Enfield (Eicher) a lancé une version améliorée de sa moto la plus vendue Classic 350. Le produit a été développé sur une nouvelle plate-forme de moteur pour offrir une meilleure expérience de vélo, bien que la conception du véhicule ait été largement conservée .

