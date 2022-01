Secteur automobile : les ventes en gros en décembre ont atteint les estimations

Numéros de tracteur inférieurs au pair ; la dynamique des PV/CV s’est maintenue ; Les 2W n’ont pas encore récupéré ; Les meilleurs choix MSIL, AL



Les ventes en gros de 2W (hors BJAUT) étaient au-dessus de nos faibles attentes, alors que les mêmes pour les PV/CV/3W étaient en ligne. Les volumes de tracteurs étaient faibles car les équipementiers se concentraient sur la correction des stocks. La reprise des expéditions de gros de PV s’est poursuivie en décembre 21 en raison de l’atténuation des pénuries de semi-conducteurs. Les expéditions 2W se sont améliorées séquentiellement, tandis que la demande de CV s’est maintenue. Parmi les 2W, HMCL/RE était au-dessus de notre estimation, tandis que TVSL était conforme. Les volumes 2W (hors BJAUT)/tracteurs ont baissé de ~9 %/24 % en glissement annuel (+7 %/-34 % en glissement mensuel), tandis que les volumes PV/3W ont augmenté de 6 %/8 % en glissement annuel (9 %/4 % en glissement mensuel). Les volumes de véhicules commerciaux (CV) (hors AL) ont été stables en glissement annuel (+9% en glissement mensuel).

2W (hors BJAUT) – au-dessus de notre estimation, en baisse de 9 % en glissement annuel (+ 7 % en glissement mensuel) : les programmes attrayants proposés par les équipementiers aux concessionnaires ont entraîné une amélioration séquentielle des ventes en gros pour HMCL. La demande de détail continue de rester tiède pour l’ensemble de l’industrie. Les volumes ont baissé de 12 %/9% en glissement annuel (+13%/-9% en glissement mensuel) pour HMCL/TVSL. Les ventes en gros des ER se sont améliorées de 7 % en glissement annuel (43 % en glissement mensuel), reflétant un assouplissement des problèmes de chaîne d’approvisionnement pour les ER.

PV – en ligne, a augmenté de 6 % en glissement annuel (9% en glissement mensuel) : les ventes en gros du 21 décembre indiquent une diminution des pénuries de semi-conducteurs pour MSIL (en ligne), où les volumes n’ont baissé que de 4 % en glissement annuel (+ 10 % en glissement mensuel). Les volumes de MM (UV, y compris les micros ; en dessous de notre estimation) ont augmenté de 14 % en glissement annuel (-2,5 % en glissement mensuel). Les volumes de PV de TTMT (au-dessus de notre estimation) ont continué leur forte performance avec une croissance de 50 % en glissement annuel (18 % en glissement mensuel).

CV (hors AL) – en ligne, glissement annuel (+9% en glissement mensuel) : les volumes M&HCV étaient supérieurs à notre estimation, tandis que les volumes LCV étaient inférieurs à nos estimations. Les volumes M&HCV ont augmenté de 13 % en glissement annuel (18 % en glissement mensuel), tandis que les volumes de véhicules utilitaires légers ont diminué de 11 % en glissement annuel (+2 % en glissement mensuel). Les volumes de CV (en ligne) de TTMT ont augmenté de 4 % en glissement annuel (6 % en glissement mensuel). Les volumes de VECV (au-dessus de notre estimation) ont augmenté de 26 % en glissement annuel (51 % en glissement mensuel).

Tracteurs – inférieur à notre estimation, en baisse de 24 % en glissement annuel (34 % en glissement mensuel) : les volumes ont diminué de 24 % en glissement annuel (34 % en glissement mensuel) en raison de l’accent mis par les équipementiers sur la correction des stocks. Les volumes de tracteurs de MM/ESC ont diminué de 18,5 %/39 % en glissement annuel (34 % par maman).

Évaluation et avis : alors que l’assouplissement des fournitures de semi-conducteurs prend en charge la vente en gros du photovoltaïque, le segment 2W n’a pas encore récupéré dans un contexte de coût de possession élevé. Nous préférons les 4W aux 2W en raison d’une forte demande et offrons un environnement concurrentiel stable. Nous nous attendons à ce que la dynamique du cycle des CV se poursuive. Nous privilégions les sociétés avec : (i) une plus grande visibilité en termes de reprise de la demande, (ii) un positionnement concurrentiel fort, (iii) des moteurs de marge, et (iv) un bilan solide. MSIL et AL sont nos meilleurs choix OEM. Parmi les actions de composants automobiles, nous préférons BHFC et APTY. Nous aimons également TTMT comme un jeu sur une reprise mondiale du PV.

