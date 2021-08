Secteur Crypto Troisième industrie au monde en croissance des attaques de phishing

in

Les activités de phishing continuent de s’intensifier dans le monde, leur volume pour le deuxième trimestre 2021 dépassant de 22% celui de l’année dernière à la même période. Les crypto-monnaies sont de plus en plus ouvertes aux attaquants, avec une multiplication par dix des attaques sur les échanges, selon un récent rapport de la société de renseignement sur les cybermenaces. PhishLabs . En raison d’une augmentation des attaques, le secteur de la cryptographie se classe désormais au troisième rang des industries en termes de croissance des tentatives de phishing.

«Au deuxième trimestre, une combinaison d’attaques d’usurpation de marque, de dirigeants et d’employés a représenté plus de la moitié (54,7 %) de toutes les attaques sur les réseaux sociaux dans le secteur de la crypto-monnaie. Cette activité identifie les tentatives des acteurs de la menace de se faire passer pour des entreprises de crypto-monnaie pour semer la confusion chez les clients et profiter de la croissance vertigineuse du secteur », a déclaré la firme américaine.

L’industrie mondiale de la cryptographie a signalé une augmentation de 13% des attaques de phishing au cours de la période avril-juin 2021 par rapport au premier trimestre de cette année.

Cela signifie que seules deux autres industries ont signalé un taux de croissance plus élevé de ces types d’attaques au deuxième trimestre 2021 : les services de paiement, avec une augmentation stupéfiante de 561,8%, et les médias audiovisuels, 112,5% de plus, comme l’indiquent les données du rapport. .

“Nous prévoyons que les sociétés de crypto-monnaie continueront d’être agressivement attaquées par des acteurs menaçants via les médias sociaux au cours des prochains trimestres, car la majorité de leur activité et de leur communication se déroulera via des plateformes sociales”, a déclaré PhishLabs.

Selon le rapport, trois méthodes d’organisation du site sont à l’origine de toutes les attaques de phishing ciblant les échanges cryptographiques.

« Les solutions d’hébergement gratuites hébergeaient 96,5% des sites de phishing, tandis que les sites compromis représentaient 3,4% de l’activité. Un petit nombre de sites de trading ont abusé des outils de développement pour la mise en scène », selon PhishLabs.

Les 0,1% restants de ces attaques sur les échanges cryptographiques ont été menées à l’aide d’outils de développement, selon l’analyse.

