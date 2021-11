Secteur de la microfinance : l’efficacité moyenne de la collecte s’améliore à 95 % au deuxième trimestre contre 85 % au premier trimestre

S’adressant à FE, Satish a déclaré que l’efficacité de la collecte dans l’Assam et le Kerala s’était améliorée au deuxième trimestre par rapport au premier, mais que les chiffres étaient loin derrière la moyenne nationale en raison de « problèmes externes ».

Le secteur de la microfinance du pays a connu une amélioration significative des remboursements de prêts au deuxième trimestre de l’exercice en cours, lorsque l’efficacité moyenne de recouvrement des microcrédits est passée à plus de 95 %, contre environ 85 % au premier trimestre.

La qualité des actifs des prêteurs du secteur s’est améliorée sur une base séquentielle avec un portefeuille à risque (PAR) supérieur à 30 jours tombant à 10,18% au 30 septembre contre 16,56% au 30 juin 2021, selon la revue trimestrielle du secteur par Sa-Dhan, organisme d’autorégulation du secteur.

À la fin du deuxième trimestre de cet exercice, le portefeuille de microcrédits des prêteurs s’élevait à 2 25 331 crores de roupies, en baisse de 1,1% sur un an. Le décaissement total de tous les prêteurs, cependant, a augmenté de 95,4% en glissement annuel pour atteindre 66 694 crores de Rs au deuxième trimestre de l’exercice 22, contre 34 135 crore de Rs au cours de la même période de l’exercice 21. La taille moyenne des billets est également passée de 34 756 Rs à 35 106 Rs.

Le directeur exécutif de Sa-Dhan, P Satish, a déclaré : « Le secteur qui a été touché au premier trimestre de cet exercice en raison de la deuxième vague de Covid, a connu une amélioration des remboursements et de nouveaux décaissements. Le déclin ralentit, bien que des tensions persistent sur l’accès aux fonds et les opérations des petites et moyennes IMF.

Satish a déclaré que Sa-Dhan espérait et s’attendait à une reprise progressive d’ici le troisième trimestre alors que les revenus des emprunteurs se stabilisaient davantage. « Nous avons écrit au gouvernement pour sanctionner 7 500 crores supplémentaires dans le cadre du programme de garantie de crédit pour le secteur », a-t-il déclaré.

Le gouvernement de l’Assam a lancé le processus d’octroi d’une aide ponctuelle aux emprunteurs de microfinance en difficulté dans l’État après avoir signé un protocole d’accord avec les prêteurs de microfinance en août pour la mise en œuvre du programme d’aide. Pour le Kerala, le nombre élevé de cas positifs au Covid et les récentes inondations ont eu un impact sur les remboursements de prêts.

Pour l’ensemble de l’industrie, le portefeuille à risque (PAR) au-dessus de 60 jours s’est amélioré à 4,72 % au 30 septembre contre 6,41 % au 30 juin 2021. Et, le PAR au-dessus de 90 jours s’est établi à 2,96 % à la fin du deuxième trimestre contre 3,01 % à la fin du premier trimestre de cet exercice.

