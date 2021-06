in

Le secteur indien des MPME est devenu un secteur dynamique et dynamique de l’économie du pays au cours des dernières décennies, contribuant de manière significative au développement socio-économique du pays. Le secteur a permis l’entrepreneuriat dans toutes les industries et zones géographiques et, par conséquent, a généré des opportunités d’emploi massives. Le secteur est aujourd’hui en pleine mutation.