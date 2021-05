Secteur du gouvernement central: l’ajout d’abonnés NPS reste faible en avril

Comme le 30 avril 2021, l’actif sous gestion sous le NPS et Atal Pension Yojana est passé à Rs 5,89,854 crore contre Rs 4,33,556 crore un an plus tôt, a déclaré la PFRDA dans un communiqué.

Les nouvelles cotisations au secteur de l’administration centrale dans le cadre du système national de retraite (NPS) sont tombées à seulement 4 605 en avril, ce qui reflète peut-être l’impact néfaste de la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

Ce chiffre est bien inférieur à la moyenne mensuelle de 6 156 en FY21, 9 784 en FY20, 5 241 en FY19, 11081 en FY18 et 10923 en 2016-2017. Certains analystes, cependant, estiment que le faible ajout en avril pourrait n’être qu’un phénomène temporaire et que la situation pourrait s’améliorer une fois que le verrouillage dans certaines parties et d’autres freins liés à Covid seront assouplis.

Les abonnements du secteur public de l’État, cependant, ont défié la tendance. Près de 70 000 nouveaux abonnés ont rejoint le NPS en avril. C’est bien au-dessus de la moyenne mensuelle de 32 219 en FY21, selon les données du PFRDA. En FY20, une moyenne de 36 045 nouveaux abonnés ont rejoint le NPS par mois, contre 37 815 en FY19 et 44 585 en FY18.

Les données ont montré que le nombre total d’abonnés à divers régimes dans le cadre du NPS s’élevait à 426,75 lakh au 30 avril, enregistrant une augmentation de 23,33% par rapport à l’année précédente.

Comme le 30 avril 2021, l’actif sous gestion sous le NPS et Atal Pension Yojana est passé à Rs 5,89,854 crore contre Rs 4,33,556 crore un an plus tôt, a déclaré la PFRDA dans un communiqué.

Le NPS a été introduit à partir du 1er janvier 2004 pour les nouveaux entrants dans la fonction publique centrale (à l’exception des forces armées), en remplacement de l’ancien système de retraite. Il a également été rendu applicable aux nouveaux employés de tous les organes autonomes du gouvernement central à partir de la même date. À la suite du Centre, divers gouvernements des États ont également adopté cette architecture et mis en œuvre le NPS.

À la fin de l’année dernière, dans un rapport d’audit de performance sur le NPS pour l’année terminée en mars 2018, le contrôleur et vérificateur général de l’Inde (CAG) a constaté que même après 15 ans de mise en œuvre, rien ne garantissait que tous les bureaux nodaux et 100% éligibles les employés étaient couverts par le NPS. Il a recommandé de mettre en place un système complet pour garantir que tous les bureaux nodaux et les employés éligibles sont enregistrés sous le NPS.

