Secteur hôtelier : la voie à suivre pour les étudiants en hôtellerie

Ritesh Sharma, récemment diplômé d’un institut de gestion hôtelière à Chandigarh, est dans une situation difficile. Il n’a pas obtenu d’emploi « pertinent », et avec la deuxième vague qui frappe le pays, il n’espère pas en obtenir un de sitôt. Au cas où il déciderait d’attendre jusqu’à l’année prochaine, lorsque, espérons-le, le secteur rebondira, il y aura un nouveau bassin de diplômés sur le marché, ce qui réduira ses chances d’emploi.

L’impact du Covid-19 sur le secteur de l’hôtellerie a été sévère. La Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde (FHRAI) a déclaré le mois dernier que l’industrie hôtelière indienne avait touché plus de Rs 1,3 lakh crore de revenus pour l’exercice 21 en raison de Covid-19. «Les revenus de l’industrie hôtelière indienne au cours de l’exercice 20 étaient de Rs 1,82 lakh crore. Au cours de l’exercice 21, environ 75% de cela (ou Rs 1,3 lakh crore) a été effacé », a déclaré le FHRAI.

Cependant, à mesure que l’Inde vaccine sa population, les choses devraient s’améliorer. La société de conseil en hôtellerie HVS Anarock prévoit que l’occupation et le tarif journalier moyen (ADR) atteindront les niveaux d’avant Covid-19 d’ici 2022 et 2023, respectivement.

En attendant, que doivent faire les demandeurs d’emploi comme Sharma ? Devraient-ils attendre des emplois « pertinents », se perfectionner ou chercher un emploi dans d’autres secteurs ?

Noémie Danthine, directrice du développement durable du groupe EHL, qui dirige l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) en Suisse, considérée comme la meilleure école hôtelière au monde, a déclaré à FE que les étudiants en hôtellerie ont tendance à bien performer dans le secteur des services. « Les compétences générales acquises dans le parcours d’apprentissage de la gestion hôtelière sont également transférables à d’autres industries. Alors que de nombreux diplômés de l’EHL poursuivent des carrières dans l’hôtellerie traditionnelle, environ la moitié d’entre eux travaillent dans d’autres secteurs (finance, immobilier, luxe et conseil, entre autres), offrant un service d’excellence aux clients », a-t-elle déclaré. “L’excellence à l’avenir sera définie par la qualité des interactions humaines, ce qui explique pourquoi d’autres industries recrutent activement des diplômés en hôtellerie.”

Bien que le secteur de l’hôtellerie rebondisse, la croissance est probablement dans quelques trimestres, a déclaré Rahul Kapur, partenaire, Advisory, Grant Thornton Bharat. « Les compétences acquises tout au long de la chaîne de valeur de l’hôtellerie peuvent être exploitées dans de nombreux autres domaines. Les compétences générales telles que le service client, le multitâche et la gestion des personnes peuvent être utilisées dans tous les secteurs et plus encore dans les entreprises numériques de la nouvelle ère. À mesure que de plus en plus d’entreprises de commerce électronique, de vente au détail et d’autres technologies émergent et que les grandes entreprises grandissent, le personnel du service client sera en demande », a-t-il déclaré. “La rédaction de contenu est une autre option viable pour les diplômés en hôtellerie à envisager dans l’intervalle.”

Rituparna Chakraborty, cofondatrice de TeamLease Services, a déclaré que ce n’était pas une bonne idée d’attendre des emplois pertinents. « N’importe quel type d’expérience professionnelle fonctionnera à l’avantage des gens. La plupart des employeurs accordent un poids supplémentaire s’ils savent que vous vous êtes occupé de manière rémunératrice même pendant la pandémie », a-t-elle déclaré.

Si dans l’hôtellerie il y a des rôles hyperspécialisés (comme en cuisine), il y a aussi des rôles que l’on retrouve dans d’autres secteurs, comme la vente, le service client, la réception, etc. pertinents dans tous les secteurs », a déclaré Chakraborty. « Pour les étudiants qui se sont formés à des rôles hyperspécialisés, ils pourraient se tourner vers la cuisine en nuage et des opportunités similaires. »

Dilip Puri, fondateur et PDG de l’Indian School of Hospitality basée à Gurgaon, a déclaré que pour les étudiants qui viennent d’obtenir leur diplôme ou sont sur le point d’obtenir leur diplôme, c’est le moment idéal pour rechercher des opportunités de formation continue axées sur l’inculcation de nouvelles compétences. “Ils peuvent envisager un enseignement supérieur qui intègre tout un ensemble de nouvelles compétences requises pour les emplois du futur”, a déclaré Puri. «Les étudiants en hôtellerie doivent également élargir les possibilités d’emploi qui s’offrent à eux en plus du secteur de l’hôtellerie de base. Plusieurs secteurs fortement centrés sur le client se redressent désormais, tels que l’immobilier, l’aviation et la vente au détail, et recherchent des diplômés en hôtellerie.

Perfectionnement

À l’avenir, les normes de désinfection et les procédures de fonctionnement des restaurants, hôtels, etc., sont susceptibles de changer. La dépendance aux outils numériques augmentera et les processus de suivi du comportement des clients sont susceptibles d’augmenter. «Le secteur des compétences en hôtellerie fera bien d’adopter des outils numériques, des modules de recherche et des modules liés à la psychologie de la clientèle dans leurs cours. Pour rendre les cours d’hôtellerie fongibles avec d’autres secteurs centrés sur le client, la gestion de la relation client, la recherche et les cours numériques connexes devront être intégrés », a déclaré Kapur.

En ce qui concerne les diplômés actuels, Chakraborty a déclaré qu’ils devraient ajouter des compétences numériques et entrepreneuriales à leur portefeuille. « Nous entrons dans une ère où, au lieu d’une hyper-spécialisation, vous devez avoir 2 à 3 options de subsistance. Les compétences numériques ajoutent un filet de sécurité. Tout comme la certification en entrepreneuriat ; si vous êtes une personne entreprenante, vous vous épanouirez », a-t-elle ajouté.

Le conseil de Puri aux étudiants en hôtellerie est d’envisager des cours spécialisés dans les opérations de service, la conception, la qualité et l’excellence, afin qu’ils puissent être prêts pour les emplois du futur.

Alors que de nombreuses entreprises edtech proposent des cours de perfectionnement aux étudiants en hôtellerie, la Food Industry Capacity & Skill Initiative (FICSI), un conseil sectoriel des compétences pour la transformation des aliments, a lancé l’année dernière la FICSI Online Training & Assessment Academy, dans le but de fournir des compétences en transformation des aliments. .

Les experts en foodtech avec lesquels FE s’est entretenu ont déclaré que les diplômés en hôtellerie qui se sont formés à des postes hyper-spécialisés peuvent démarrer de petites unités telles que la cuisson du pain avec un capital de seulement Rs 2-3 lakh, répondant aux besoins locaux. « En plus de la cuisson, la fabrication de cornichons, de papad, de confiture, de gelée, de ketchup, etc., peut être facilement mise en place. L’alimentation artisanale et la personnalisation des aliments sont un autre domaine prometteur », a déclaré un expert.

Conseils aux étudiants en hôtellerie

Les étudiants formés à des rôles hyper-spécialisés peuvent se tourner vers la cuisine cloud : Rituparna Chakraborty, co-fondatrice, TeamLease Services

Les compétences générales acquises dans le parcours d’apprentissage de la gestion hôtelière sont également transférables à d’autres secteurs : Noémie Danthine, directrice du développement durable, Groupe EHL

Les étudiants en hôtellerie doivent envisager des cours spécialisés dans les opérations de service, la conception, la qualité et l’excellence : Dilip Puri, fondateur et PDG, Indian School of Hospitality

