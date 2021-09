Secteur immobilier : appétit des investisseurs, abordabilité pour maintenir le dynamisme des investissements immobiliers à long terme

L’investissement institutionnel dans l’immobilier devrait augmenter de 4 pour cent pour atteindre 5 milliards de dollars (36 500 crore de roupies) au cours de cette année civile. Image : .

Par Ram Raheja

Avec des personnes reléguées entre quatre murs pour atténuer la crise du COVID, l’importance de vivre en sécurité et de posséder sa propre maison a été soulignée comme jamais auparavant. Ceci, associé à une série d’initiatives gouvernementales pour soutenir l’économie, a entraîné une réduction des taux directeurs à des niveaux historiquement bas pour revigorer la consommation et stimuler la croissance dans tous les secteurs.

De plus, comparé aux actions, l’immobilier s’est avéré être le meilleur actif d’investissement à long terme. Contrairement aux investissements en actions, les investissements immobiliers ne sont pas soumis à la volatilité des marchés. De ce fait, l’immobilier est un actif sûr dans lequel investir. C’est aussi un actif sûr et concret qui protégera son avenir.

Selon le rapport Knight Frank, avec des acteurs du capital-investissement espérant un nouveau cycle économique résidentiel, le segment résidentiel a enregistré des investissements d’une valeur de 234 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit 64% de ceux observés tout au long de 2020 et 38% de ceux enregistrés en 2019. En termes de volume (nombre de transactions), l’activité d’investissement a touché 100 % des niveaux de 2020 et 39 % des niveaux de 2019 au cours des 3 premiers mois de 2021. Ce fort rebond des volumes d’investissement a été principalement tiré par l’activité des investisseurs dans le résidentiel. et les segments de bureaux.

En outre, les investissements institutionnels dans l’immobilier devraient augmenter de 4% à 5 milliards USD (36 500 crores de roupies) au cours de cette année civile, les investisseurs cherchant à acquérir des propriétés à des évaluations attrayantes au milieu de la pandémie de COVID, selon le consultant immobilier Colliers India.

Un pourcentage important d’acheteurs achètent de nouvelles maisons en raison de la pandémie et non malgré elle. Cette tendance est prédominante dans la demande de mise à niveau. La pandémie a amené le bureau, l’école, l’université et les activités domestiques régulières dans les limites de la maison, faisant prendre conscience aux familles de l’importance d’avoir de l’espace supplémentaire dans leurs maisons, créant ainsi une nouvelle demande de mise à niveau vers des maisons plus grandes qui n’étaient peut-être pas une nécessité auparavant. . De plus, avec la majorité des personnes travaillant à domicile ; appartements plus grands, principalement 2 et 3BHK. sont plus demandés.

Une autre tendance intéressante est que l’accession à la propriété, qui était différée en raison de la «culture d’ubérisation» de ces dernières années, a fait un retour en force en raison de la pandémie. Une chose qui a radicalement changé à la suite de la pandémie est que les individus sont maintenant plus préoccupés que jamais par leur santé. En conséquence, les types de résidences en demande ont changé. De nos jours, les gens désirent un espace de vie holistique, une oasis où ils peuvent vivre une vie saine.

La croissance observée au cours des derniers mois a été davantage tirée par la demande et moins par les prix, ce qui la rend plus résistante et durable. Des fondamentaux solides tels que l’accessibilité accrue, la transparence et l’alignement de la demande et de l’offre maintiendront la demande d’investissements immobiliers résidentiels optimiste à long terme.

(Ram Raheja, directeur, S Raheja Realty. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.)

