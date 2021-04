Secteur informatique: aperçu T4FY21 – Un quatrième trimestre robuste en perspective

Pendant ce temps, Street devrait rattraper les révisions des estimations.

Les résultats Q4FY21 des sociétés de services informatiques indiennes sont susceptibles de renforcer notre thèse «Bottom of tech upcycle» exposée dans la série Techolution. De plus, nous nous attendons à ce que les résultats surprennent à nouveau – des prévisions plus élevées, des marges meilleures que prévu et des perspectives optimistes. Pendant ce temps, Street devrait rattraper les révisions des estimations.

Nous soutenons que les sociétés informatiques indiennes sont sur le point de réaliser un quatrième trimestre robuste, grâce à: (i) les carnets de commandes les plus élevés jamais enregistrés; (ii) une accélération substantielle des revenus; (iii) des marges solides; et (iv) de bonnes perspectives. Nous aimons tous les stocks informatiques de notre couverture.

Thèmes généraux du cloud et du numérique: nous pensons qu’un passage substantiel des activités hors ligne aux activités en ligne a accéléré l’adoption du cloud et du numérique. Nos analyses basées sur les interactions et les contributions d’experts mondiaux en technologie suggèrent une accélération structurelle de la demande de 9 à 10% avant la pandémie à 13 à 14% au cours de l’exercice 22 et une reprise encore plus poussée par la suite jusqu’à l’exercice 27.

Objectif 13–15% / 12–13% d’Infosys et de HCL Tech pour l’exercice 22: Nous estimons une croissance des revenus en devises constantes de 1,5–5,2% t / t avec des avantages inter-devises allant de 10 à 70 pb / t. TCS serait en tête du peloton avec une croissance trimestrielle (+ 4,8%), suivi d’Infosys (+ 4,1%), HCLT (+ 3,5%), Wipro (+ 3,1%) et TECHM (+ 1,5%) à taux de change constant. Nous prévoyons une baisse des marges qoq pour la plupart des entreprises (ex-TCS), sous l’effet de hausses de salaires et de primes spéciales. Nous nous attendons à ce qu’Infosys et HCL Tech prévoient une croissance des revenus de 13 à 15% et de 12 à 13%, respectivement, pour FY22.

Tech Up-Cycle: Chiffre d’affaires, marges et prévisions robustes: Selon nous, les résultats du T4FY21 surprendront à nouveau avec une forte croissance des revenus de 2 à 6% (en $) par les grandes capitalisations, aidée par des vents défavorables de 10 à 70 points de base sur les devises. Dans l’ensemble, nous nous attendons à des commentaires solides, à des succès record et à des perspectives optimistes. Nous préférons Infosys, HCLT, TCS, TECHM, Mindtree, LTI, LTTS, eClerx, Persistent et Cyient, et nous n’en aimons aucun.

