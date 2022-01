Secteur informatique : croissance saine probable dans une saison plus faible

Les entreprises devraient générer une croissance de 3 à 3,9% en glissement trimestriel ; des marges susceptibles d’être stables sauf pour Wipro ; Infosys, les meilleurs choix de TechM

Malgré la faiblesse saisonnière, nous nous attendons à ce que les entreprises informatiques enregistrent une croissance de 3 à 3,9% en glissement trimestriel, tirée par la montée en puissance des transactions. Nous prévoyons une baisse des marges globales de 20 points de base en glissement trimestriel, en raison des pressions du côté de l’offre. Nous pensons que Wipro/HCL Tech mènera sur la croissance qoq cc et HCL Tech/Infosys mènera sur la croissance organique. Nous nous attendons à ce que les marges de Wipro baissent de 70 points de base en raison des hausses de salaires, avec des marges globalement stables pour les autres entreprises. Infosys et TechM sont nos meilleurs choix.

Ralentissement saisonnier; marges stables : nous nous attendons à ce que la croissance des revenus agrégés pour les 5 plus grandes entreprises informatiques connaisse un ralentissement saisonnier, mais reste saine à 3,5% qoq cc. Nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d’affaires en dollars soit inférieure à 2,7% en glissement trimestriel, en raison de vents contraires entre les devises de 75 à 100 points de base. Nous estimons que les marges globales se modéreront légèrement à 21,7% (-20 points de base en glissement trimestriel), l’impact des hausses de salaires/pressions côté offre étant compensé par les économies de coûts et la dépréciation de l’INR.

TCS – Croissance saine avec des marges stables : Nous prévoyons une croissance saine de 3% qoq cc, tirée par une forte demande et la montée en puissance des transactions. Les marges globales devraient être stables à 25,5% (-10 points de base en glissement trimestriel), avec des économies de coûts et des avantages de change absorbant les coûts plus élevés du côté de l’offre. L’accent sera probablement mis sur les commentaires sur les budgets des clients CY22, les tendances de la demande, les pressions du côté de l’offre et les perspectives de marge.

Infosys – Forte croissance avec une baisse modeste des marges : alors que la croissance sera affectée par la douceur saisonnière, la montée en puissance des transactions devrait contribuer à générer une croissance du chiffre d’affaires de 3,7% en glissement trimestriel. Dans ce cadre, nous estimons que l’accord Daimler contribuera encore à 1,3% qoq cc. Les marges devraient connaître une légère baisse de 20 points de base en glissement trimestriel à 23,3%, en raison de coûts d’approvisionnement plus élevés. Nous nous attendons à ce qu’Infosys améliore ses prévisions de croissance pour l’exercice 22. L’accent doit être mis sur les perspectives de la demande, les budgets des clients et l’embauche/l’attrition.

HCL Tech – Forte croissance avec des marges stables : nous prévoyons une croissance du chiffre d’affaires de 3,8% qoq cc, avec 2,8% qoq cc dans les services et une forte croissance de 12% qoq cc dans le segment P&P. Le segment P&P bénéficierait d’une forte saisonnalité et des clôtures de transactions qui ont été retardées au deuxième trimestre. Malgré l’impact des hausses de salaires, nous prévoyons des marges stables à 19,1% (+10 pb en glissement trimestriel). L’accent sera probablement mis sur les prévisions de revenus/marges pour l’exercice 22, les budgets des clients pour l’exercice 22, les tendances en matière d’embauche/d’attrition.

Wipro – Forte croissance mais baisse des marges : nous nous attendons à ce que Wipro enregistre une croissance du chiffre d’affaires de 3,9% en glissement trimestriel (contre 2-4% en glissement trimestriel). Cela inclut une contribution inorganique de 40 pb d’Ampion. Nous prévoyons une forte baisse de la marge Ebit de 70 points de base à 16,6 % en raison des augmentations de salaire. L’accent sera probablement mis sur les orientations du T4FY22, les accords conclus, les budgets CY22, l’achat d’Edgile, les tendances en matière d’embauche/d’attrition et les priorités stratégiques.

TechM – Forte croissance avec des marges stables : Nous prévoyons une croissance des revenus de 3,8% qoq cc. Cela comprend une contribution inorganique de 120bps d’Activus Connect, WMW, Lodestone, Beris et Brainscale. Malgré la pression de l’offre, nous nous attendons à ce que TechM maintienne une marge stable à 15,1% (-10 points de base en glissement trimestriel). L’accent devrait être mis sur les perspectives de communication verticale, la 5G, les perspectives de marge, les contrats conclus et l’embauche/l’attrition.

