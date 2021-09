Secteur non organisé : les travailleurs de 1,25 cr s’inscrivent sur le portail e-Shram en 26 jours

in

Selon l’enquête économique 2019-20, il y a environ 38 crores de travailleurs non syndiqués en Inde.

Un total de 1,25 crore de travailleurs du secteur non organisé se sont inscrits sur le portail e-Shram en seulement 26 jours depuis le lancement de la campagne, qui vise à créer une base de données complète d’un tel ensemble de travailleurs et à faciliter la prestation de divers services sociaux. les programmes et les droits qui leur sont destinés.

Selon l’enquête économique 2019-20, il y a environ 38 crores de travailleurs non syndiqués en Inde. Au rythme actuel, avec une moyenne de 4,8 lakh d’enregistrements par jour, il faudra peut-être 792 jours pour intégrer l’ensemble de la main-d’œuvre non organisée. Le gouvernement a l’intention de tous les enregistrer. S’adressant à FE, la secrétaire au Travail, Apurva Chandra, a déclaré que le rythme des enregistrements s’était accéléré ces derniers jours pour atteindre une moyenne quotidienne de 10 à 12 lakh et que le rythme devrait encore s’accélérer dans les prochains jours. jours. Le ministère espère que 8 à 10 crores de travailleurs seront enregistrés dans l’exercice en cours, a-t-il déclaré.

La création de la base de données pour les travailleurs du secteur non organisé de secteurs tels que la construction, la fabrication de vêtements, la pêche, le travail sur les concerts et les plates-formes, la vente ambulante, le travail domestique et les transports est la première tentative du gouvernement.

