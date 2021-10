Section 2 du train à grande vitesse ANNULÉE car les coûts deviennent incontrôlables | Politique | Nouvelles

Des sources ont indiqué que le secrétaire aux Transports Grant Shapps abandonnerait officiellement tout ou partie de la partie est de la HS2 entre Birmingham et Leeds après la publication du plan ferroviaire intégré. Cela survient au milieu des inquiétudes croissantes concernant le coût et l’impact du HS2 sur les maisons et les entreprises des personnes sans rail encore posé.

Une source gouvernementale de haut rang a déclaré que la partie orientale était toujours « en l’air ».

Un porte-parole du ministère des Transports (DfT) a déclaré au Sunday Express : « Le plan ferroviaire intégré décrira bientôt exactement comment les grands projets ferroviaires, y compris HS2 Phase 2b et d’autres projets de transformation tels que Northern Powerhouse Rail, travailleront ensemble pour fournir des services ferroviaires fiables. dont les passagers du Nord et des Midlands ont besoin et méritent.

Le député conservateur du nord-ouest du Leicestershire, Andrew Bridgen, dont la circonscription a été touchée par la partie est du HS2, a déclaré que l’annulation serait la bienvenue.

Il a déclaré : « Les coûts de ce projet sont hors de contrôle et cela a été un fléau pour les propriétaires et les entreprises de ma circonscription depuis qu’il a été annoncé.

« Ce que je crains, c’est qu’il soit mis en veilleuse au lieu d’être annulé, ce qui signifierait que le fléau de ma circonscription se poursuivrait indéfiniment. »

Selon des sources du Northern Transport Partnership, on craint également qu’un budget promis de 50 milliards de livres sterling pour le chemin de fer Northern Powerhouse de Manchester reliant la côte ouest à l’est soit sévèrement réduit et se retrouve avec une option bon marché de mise à niveau du Transpennine. Ligne à Leeds.

Une source du DfT a déclaré : « Nous nous engageons à permettre aux East Midlands, au Yorkshire et au Nord-Est de profiter des avantages des services ferroviaires à grande vitesse.

«Le plan ferroviaire intégré examinera comment séquencer la livraison de la phase 2b pour garantir que les avantages sont réalisés plus rapidement et pour s’assurer qu’il est intégré aux plans de Northern Powerhouse Rail (NPR) et d’autres projets d’investissement ferroviaire.

« Le gouvernement reste absolument attaché au programme NPR. Une fois le plan ferroviaire intégré publié, nous travaillerons en étroite collaboration avec Transport for the North pour finaliser des plans qui sont à la fois cohérents avec le plan ferroviaire intégré et qui nous permettent d’offrir des avantages aux communautés du nord de l’Angleterre dès que possible. «

Ce serait un revers majeur dans la promesse de Boris Johnson de « niveler » pour le nord de l’Angleterre.

Le DfT a fermement nié les affirmations « fausses » et « fausses » d’un dénonciateur selon lesquelles le coût réel du HS2 est désormais d’au moins 160,6 milliards de livres sterling et pourrait atteindre 200 milliards de livres sterling.

Un porte-parole du DfT a déclaré: «Notre dernier rapport semestriel au Parlement confirme que la fourchette de coûts totale estimée pour HS2 est de 72 à 98 milliards de livres sterling (prix 2019). La première phase respecte le budget avec un coût cible de 40,3 milliards de livres sterling, dans une fourchette de coûts estimée de 35 à 45 milliards de livres sterling (prix 2019). »