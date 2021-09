Section Darjeeling-Ghum : Indian Railways présentera un nouveau Diesel Joyride et reprendra Steam Joyride pour les touristes

in

Les touristes ou passagers intéressés peuvent réserver leurs billets pour ces services Joyride via le site Web officiel de l’IRCTC ou le guichet PRS de la gare. (DRH)

Joyrides en Himalaya : Bonne nouvelle pour les passionnés de rail ! Dans le but de répondre à la demande des touristes, Indian Railways a décidé d’introduire de nouveaux services de train diesel et à voie étroite à vapeur en plus des services de balade existants dans Darjeeling Himalayan Railways. Selon les détails partagés par Northeast Frontier Railways, l’introduction du nouveau numéro de train Diesel Joyride 52590 ainsi que la reprise du train Steam Joyride numéro 52544 entre Darjeeling – Ghum – Darjeeling auront lieu à partir du 1er octobre 2021. Les touristes ou passagers intéressés peuvent réservez leurs billets pour ces services Joyride via le site Web officiel de l’IRCTC ou le guichet PRS de la station. Consultez les horaires de ces services Joyride ci-dessous :

Nouveau Train Diesel Joyride Numéro 52590 entre Darjeeling – Ghum – Darjeeling

Selon la zone Northeast Frontier Railway, le train numéro 52590 partira de Darjeeling à 16h30, arrivera à Ghum à 17h10, quittera Ghum à 17h40 et arrivera à Darjeeling à 18h20. Le petit train comprend quatre voitures de première classe.

Reprise du Train Steam Joyride Vistadome Numéro 52544 entre Darjeeling – Ghum – Darjeeling

Selon l’horaire du petit train, le train numéro 52544 partira de Darjeeling à 16h10, arrivera à Ghum à 17h00, quittera Ghum à 17h30 et arrivera à Darjeeling à 18h10. Le train jouet comprend deux voitures de première classe, a déclaré Northeast Frontier Railways.

Le mois dernier, le transporteur national avait repris six services Joy Ride sur la section ferroviaire Darjeeling – Ghum – Darjeeling, y compris le train numéro 52594 Steam Joyride avec des autocars de première classe, le train numéro 52591 Diesel Joyride avec des autocars de première classe, le train numéro 52596 Steam Joyride avec des autocars de première classe , Train numéro 52597 Diesel Joyride avec autocars de première classe, Train numéro 52598 Steam Joyride avec autocars Vistadome First Class et Train numéro 52599 Diesel Joyride avec autocars de première classe.

