Sécurisez l’avenir de votre famille en investissant dans un FD en ligne de Bajaj Finance

Sécurisez l’avenir financier de votre famille en investissant dans un FD en ligne de Bajaj Finance.

Lorsqu’il s’agit d’épargner pour l’avenir de votre famille, il est préférable de réunir un montant équivalent à vos frais de subsistance. Ces économies peuvent vous aider à créer un filet de sécurité, en cas de perte de revenu, d’urgence médicale ou de toute autre éventualité imprévue.

Les experts financiers conseillent de commencer à épargner et à investir tôt. Cela vous fait non seulement gagner plus de temps, mais vous garantit également d’obtenir des rendements plus élevés de vos investissements.

Où investir ?

Bien qu’il existe plusieurs options pour vous d’investir, il est important de choisir un instrument à faible risque qui offre des rendements assurés. Un dépôt fixe est donc l’une des options d’investissement les plus privilégiées. Et si vous recherchez un équilibre entre sécurité et rendements élevés, investir dans un FD en ligne de Bajaj Finance peut être un choix judicieux.

Avec Bajaj Finance en ligne FD, vous pouvez obtenir des rendements stables sans exposer vos investissements aux fluctuations du marché.

Certains des avantages d’investir dans un dépôt fixe de Bajaj Finance sont mis en évidence ci-dessous :

Taux FD attractifs

Le dépôt fixe en ligne de Bajaj Finance offre l’un des taux d’intérêt FD les plus élevés. Les seniors peuvent profiter d’un taux d’intérêt supplémentaire de 0,25 sur le taux de base. Les personnes non âgées qui postulent en ligne peuvent également bénéficier d’un taux d’intérêt supplémentaire de 0,10%.

Considérez que vous souhaitez investir Rs. 15 000 000 dans un FD pour votre famille. Le tableau ci-dessous montre les rendements que vous pouvez obtenir en investissant dans une banque FD, un bureau de poste FD et Bajaj Finance FD :

Comme le suggère le tableau, investir dans un FD en ligne de Bajaj Finance vous permet de générer des rendements substantiels à l’échéance. Pour calculer les intérêts créditeurs des autres ténors, vous pouvez utiliser le dépôt fixe calculateur disponible sur le site de Bajaj Finserv. Cela peut vous aider à visualiser vos intérêts créditeurs à la fois cumulatifs et non cumulatifs avant même d’investir.

Paiements d’intérêts réguliers

L’option de paiement d’intérêts réguliers offerte par Bajaj Finance FD non cumulatif vous permet de prendre en charge les dépenses supplémentaires récurrentes comme les frais de scolarité de votre enfant, les vacances prévues, les factures de services publics, etc. Ce plan est très utile pour les personnes âgées qui ont besoin d’un revenu régulier pour soutenir leurs dépenses mensuelles. Comme vous pouvez choisir de recevoir des paiements d’intérêts mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels selon vos besoins financiers.

Prêt contre FD

Bajaj Finance Fixed Deposit propose certains add-ons, comme le prêt contre FD, qui peuvent s’avérer inestimables en cas d’urgence. Vous pouvez bénéficier d’un prêt jusqu’à 75 % du montant de votre FD et avoir l’argent crédité sur votre compte en quelques jours. Avec Bajaj Finance FD, vous pouvez financer des urgences imprévues sans avoir à liquider vos économies et à compromettre les rendements.

Processus d’investissement en ligne pratique

Avec Bajaj Finance en ligne FD, vous pouvez investir via un processus en ligne sans tracas et sans papier en quelques minutes. Vous pouvez opter pour des dépôts sans contact ou des collectes de documents faciles dans le confort de votre maison. Vous pouvez également utiliser le FD taux d’intérêt calculateur, qui est disponible sur le site Web de Bajaj Finserv pour planifier à l’avance.

Bajaj Finance offre les cotes de sécurité les plus élevées de FAAA par CRISIL et MAAA par ICRA. Étant donné que ces cotes indiquent la sécurité et la crédibilité, vous pouvez être assuré que votre capital et vos rendements sont entre de bonnes mains. Vous pouvez donc vous attendre à recevoir votre produit d’échéance à temps.

Viser la stabilité financière est le meilleur moyen de protéger l’avenir de votre famille et investir dans un FD Bajaj Finance garantirait cela.

Cet article est sponsorisé par Bajaj Finance en ligne FD

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.