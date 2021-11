Sécurisez votre maison avec 34% de réduction sur ces caméras de sécurité Eufy

Les caméras de sécurité pour la maison avec stockage local ne manquent pas et les produits Eufy sont parmi les meilleurs que vous trouverez dans cette catégorie. La Security Solo OutdoorCam C24 est un choix stellaire si vous voulez une caméra extérieure étanche aux intempéries avec une résolution 2K, et la Security Solo IndoorCam P24 d’Eufy est un choix solide pour une utilisation en intérieur.

Si vous avez besoin d’une caméra d’extérieur sans fil, l’EufyCam 2 Pro est le choix évident, et avec une autonomie d’un an, elle surpasse de loin les autres produits de cette catégorie. Et le meilleur, c’est que contrairement à Google et Amazon, vous n’aurez pas à payer de frais mensuels pour afficher vos enregistrements ou recevoir des notifications en temps réel, car toutes les données sont stockées localement.

Donc, si vous cherchez à acheter des caméras de sécurité extérieures et intérieures ainsi qu’une sonnette vidéo sans fil et que vous voulez quelque chose qui enregistrera localement, Eufy est le choix idéal. La Security Solo OutdoorCam C24 est maintenant en vente pour 75 $, 25 $ de moins que ce qu’elle coûte habituellement, et vous pouvez acheter deux des caméras sans fil extérieures EufyCam 2 Pro pour 250 $, soit une économie de 70 $. L’intérieur Security Solo IndoorCam P24 obtient également une économie décente de 12 $ et est maintenant à seulement 40 $, et enfin, la sonnette vidéo Wi-Fi d’Eufy est en baisse de 54 $ et est maintenant disponible pour seulement 105 $.

