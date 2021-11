Sécurisez votre maison avec Arlo à petit prix ce Cyber ​​Monday

Arlo fabrique des caméras de sécurité intelligentes vraiment cool pour votre maison. Avec de nombreuses options pour l’intérieur et l’extérieur, vous serez sûr de trouver quelque chose qui convient à vos besoins personnels. Ils ne coûtent pas si cher, mais vous pouvez désormais obtenir des caméras Arlo pour encore moins cher avec ces offres de maison intelligente Cyber ​​Monday.

Toutes les caméras Arlo sont disponibles en deux teintes, noir et blanc. Ils présentent un design épuré et minimal similaire au robot Eve de WALL-E. Oui, ils sont adorables. Mis à part l’esthétique, les caméras de sécurité intelligentes d’Arlo sont d’excellents chiens de garde. Vous pouvez vous inquiéter de la mort de la caméra à un moment critique pour vous reposer. La durée de vie de la batterie de ces appareils photo est insensée et dure facilement six mois. Il n’est pas non plus nécessaire d’acheter un hub, vous pouvez donc configurer une caméra Arlo en un tournemain. Il existe un Arlo SmartHub mais il est totalement facultatif.

L’offre la plus importante et la plus mauvaise proposée aujourd’hui est l’Arlo Pro 3 Floodlight Camera avec 86 $ de rabais sur son prix habituel. Cette caméra de sécurité sans fil peut enregistrer des vidéos en 2K HDR et utilise Color Night Vision pour une qualité d’image nette la nuit. Il y a un capteur de mouvement lumineux intégré et vous obtenez un angle de vision de 160°. C’est bien sûr sans fil et vous n’avez pas besoin de hub ou de quoi que ce soit de plus.

Caméra Floodlight Arlo Pro 3 86 $ de réduction



Ayez un contrôle total sur la sécurité extérieure de votre maison en installant la caméra Arlo Pro 3 Floodlight. Il se connecte à votre téléphone via Wi-Fi et vous donne un accès en temps réel à l’audio et aux images à l’extérieur. Enregistrez des vidéos claires dans l’obscurité de la nuit en 2K avec cette caméra de sécurité intelligente.

Caméra Spotlight Arlo Pro 4 (Pack de 2) 50 $ de réduction



Économisez plus tout en sécurisant votre maison avec les produits Arlo ultimes. Ce pack de 2 est léger sur votre portefeuille mais lourd sur les intrus avec de nombreuses fonctionnalités de sécurité. Installez une caméra Spotlight Arlo Pro 4 sur le porche avant et une près de la porte arrière pour doubler votre protection.

Si vous vous abonnez au service d’abonnement Arlo Secure, vous bénéficiez d’encore plus d’avantages tels que des alertes intelligentes pour les personnes reconnues et non reconnues et le stockage dans le cloud. Si vous choisissez de ne pas souscrire à l’abonnement, votre caméra Arlo stockera simplement les séquences vidéo localement.

Les caméras intelligentes d’Arlo vous permettent de contrôler et de surveiller votre maison depuis votre téléphone avec l’application Arlo. Ils prennent également en charge d’autres hubs de maison intelligente tels qu’Alexa, Google Home et Apple HomeKit.

