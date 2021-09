Sécurité de 97% d’eau non potable que nous utilisons tous les jours

L’Inde, en tant que pays, est confrontée à des problèmes de qualité de l’eau et est également confrontée à des problèmes de disponibilité de l’eau. (Source de la photo : IE)

Beaucoup d’entre nous savent que nous avons besoin d’eau potable. Mais, en moyenne, l’eau potable ne représente qu’environ 3% de l’eau que nous utilisons en une journée. Qu’en est-il des 97 % restants de l’eau que nous utilisons à d’autres fins, comme le bain, le nettoyage et la lessive ?

Des études ont prouvé que l’eau dure peut causer une série de problèmes sur la qualité de vos cheveux, de votre peau et de votre santé en général. Si vous avez déjà pris une douche et que vous avez remarqué que votre peau est très sèche par la suite, c’est probablement parce que l’eau de votre douche était dure.

En effet, l’eau dure est remplie de sels nocifs pour votre peau et vos cheveux, en raison d’un traitement inadéquat avant que votre eau n’atteigne votre robinet. Même si vous obtenez un rapport sur la qualité de l’eau affirmant que votre eau est propre, ces rapports sont effectués sur l’eau de votre municipalité locale. Il n’y a aucun moyen de savoir comment votre eau a été affectée en transit de là à votre maison. Par exemple, les tuyaux qui amènent votre eau peuvent laisser échapper des métaux lourds comme l’arsenic et le plomb, et vous ne le sauriez pas.

La vérité est que la plupart d’entre nous ne réfléchissent pas à deux fois au chemin parcouru par notre eau pour atteindre nos maisons. Que nous le buvions ou que nous l’utilisions pour la douche, nous savons simplement que nous ouvrons un robinet et qu’il se déverse. Peut-être que nous considérerons aussi qu’il passe par les tuyaux de notre maison. Mais, de la source à votre robinet, il existe un certain nombre de facteurs qui affectent la qualité même de votre eau non potable.

Quelle est la source d’eau ?

L’eau du robinet peut provenir de puits de forage ou d’eau de métro. Un puits de forage est un puits profond qui s’enfonce dans un aquifère, ou une couche de roche souterraine, de fractures rocheuses ou de matériau meuble où l’eau est piégée sous pression. Comme cette eau provient du sol, elle n’est pas traitée et peut être très dure. Si vous avez un puits de forage et que vous remarquez que votre peau est sèche après votre douche, c’est peut-être pourquoi.

L’eau du métro dans les grandes villes provient souvent de lacs, de rivières ou de réservoirs. Les villes côtières ont également développé des usines qui exploitent désormais l’eau des océans. Cette eau a tendance à être plus douce que l’eau des puits de forage, mais son utilisation n’est toujours pas sûre. C’est pourquoi l’eau subit ensuite un traitement.

Comment l’eau brute est-elle rendue propre à la consommation domestique ?

Le gros du travail pour rendre l’eau potable se fait dans les usines de filtration et de désinfection. Ces plantes utilisent souvent la chloration pour éliminer les polluants de l’eau et empêcher les bactéries de s’y développer. Vous avez peut-être vu des camions-citernes transporter de l’eau ayant subi ce traitement. Cela peut parfois ajouter de la couleur et une odeur étrange à votre eau.

Une fois que la corporation municipale traite l’eau de sa source, elle envoie ensuite cette eau aux maisons, bureaux et lieux de travail à travers un réseau de tuyaux et de stations de pompage. Ces conduites sont réparties dans les villes et s’étendent sur des centaines de kilomètres.

Dans les zones qui n’ont pas l’infrastructure pour supporter ces tuyaux, des camions-citernes livrent l’eau à la place.

Pourquoi mon eau du robinet est-elle dure ?

L’Inde, en tant que pays, est confrontée à des problèmes de qualité de l’eau et est également confrontée à des problèmes de disponibilité de l’eau. Parce que les rivières et les lacs sont devenus des décharges pour les ordures et les déchets, leur eau est devenue beaucoup plus difficile et plus chère à traiter. Cela a réduit l’approvisionnement global en eau que nous pouvons obtenir dans nos maisons.

Au fil du temps, la pollution de l’air et de l’eau a augmenté. Les usines qui traitent cette eau assez souvent ne prennent pas non plus en charge les dernières technologies de purification et de traitement de l’eau. Il y a plus de polluants, donc il devrait y avoir plus de filtration aussi, mais toutes les villes ne se sont pas encore adaptées.

Ainsi, après avoir traversé un parcours difficile de la source au traitement en passant par la dispersion, il n’est pas surprenant que l’eau qui atteint nos maisons soit le plus souvent impropre et insalubre pour un usage direct. L’eau de puits de forage est remplie de sels durs d’eau dure, et le processus de traitement rend l’eau simplement fortement chlorée, sans éliminer les sels d’eau dure, les sédiments et autres impuretés.

Des entreprises telles que WaterScience ont mis au point des solutions simples que nous pouvons utiliser, appelées filtres de douche et de robinet. Ceux-ci peuvent être directement installés dans vos pommes de douche, robinets, geysers et douchettes à main pour conditionner la dureté de l’eau et réduire leurs effets néfastes sur notre santé globale.

Nous ne réfléchissons pas à deux fois lorsque nous devons filtrer l’eau pour la boire, alors pourquoi ne pas montrer le même soin pour nos cheveux et notre peau ?

