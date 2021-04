Sécurité de l’eau: un avenir sec vous attend?

La plus grande préoccupation est l’épuisement des sources d’eau potable et potable, qui est la clé de la survie humaine.

Par Chockalingam Narayanan

Lorsque le puits est sec, nous connaissons la valeur de l’eau.

-Benjamin Franklin.

En tant que citoyens du monde, nous passons crise après crise – les embouteillages du canal de Suez, les incendies de forêt en Australie et aux États-Unis, les tsunamis au Japon, les inondations soudaines dans l’Uttarakhand en Inde et les pandémies telles que le Covid-19 qui a littéralement amené le monde entier à un arrêt. Cependant, il y a une crise constante que, en tant que race humaine, nous avons constamment ignorée: la pénurie d’eau.

Tout au long de notre enfance, nous avons tous dû entendre que la crise de l’eau est à nos portes et que nous aurions du mal à obtenir de l’eau potable, encore moins pour d’autres choses importantes. Eh bien, les jours de disponibilité abondante de l’eau semblent être comptés, selon le dernier rapport des Nations Unies qui montre que le changement climatique et les activités humaines rampantes affectent rapidement la disponibilité de l’eau douce, qui représente à peine 3% de l’eau totale. disponible sur Terre. Environ 15% de la population mondiale a du mal à accéder à l’eau potable. Les perturbations causées par la population mondiale croissante, qui déborde de 8 milliards, le gaspillage des habitudes de consommation et la pollution rampante de l’eau amènent la crise de l’eau à un point où il ne reste pratiquement plus de ressources pour répondre aux besoins. Certains grands fleuves du monde s’assèchent; même l’eau souterraine est pompée jusqu’au dernier litre, en particulier dans les zones agricoles.

La plus grande préoccupation est l’épuisement des sources d’eau potable et potable, qui est la clé de la survie humaine. C’est un problème que de nombreux gouvernements, organisations mondiales et entreprises tentent de résoudre. Le coût de la mise à disposition d’une eau propre et consommable est, bien entendu, cher, et les gouvernements se penchent sur des factures qui pourraient dépasser leur PIB. Le message est fort et clair: des mesures doivent être prises maintenant et il est nécessaire de créer des alternatives.

Il existe des entreprises qui travaillent sur de nombreux aspects qui tournent autour des problèmes d’eau tels que la création d’infrastructures hydrauliques (stockage de l’eau et équipements de transport, irrigation intelligente, dessalement de l’eau de mer, traitement des eaux usées, etc.). Les gouvernements comprennent le rôle essentiel que jouent ces entreprises et sollicitent leur aide pour lutter contre la pénurie d’eau afin de créer des solutions innovantes. Des partenariats sont en cours de formation avec des entreprises de services publics qui ont une expertise dans la conservation de l’eau, l’irrigation intelligente, la lecture automatisée des compteurs, les tests et le traitement, la détection des fuites, etc.

Une issue est visible; cependant, les investissements nécessaires sont importants car le problème est à l’échelle mondiale. Les projections des besoins de financement mondiaux pour les infrastructures hydrauliques vont de 6,7 billions de dollars d’ici 2030 à 22,6 billions de dollars d’ici 2050. Selon les estimations de la Banque mondiale, un investissement d’au moins 1 billion de dollars est nécessaire au cours des 10 prochaines années pour répondre aux besoins de 20% de la population mondiale. . De plus en plus d’options sont en train d’être créées où les investisseurs peuvent également participer et fournir un soutien financier en investissant dans ces entreprises, par le biais de véhicules d’investissement. Les entreprises qui peuvent fournir des solutions innovantes en matière de conservation et de traitement de l’eau émergent ou sont susceptibles de devenir les prochaines destinations d’investissement lucratives.

La lutte pour l’eau est réelle – pour les gouvernements, les communautés ou les individus. Nous devons penser à partir d’un point où ce que pourrait être l’avenir de nos enfants, et faisons-nous assez pour leur fournir des sources d’eau abondantes. Si nous réfléchissons de manière rationnelle, la durabilité de l’eau est le jeu final de tous et il y a aussi des opportunités pour les investisseurs; cependant, une vision à long terme est souhaitable.

L’auteur est responsable Actions chez BNP Paribas Mutual Fund

