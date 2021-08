Sécurité des données : Combler le fossé entre les données et leur protection

Cela apporte un niveau de protection pour l’expansion rapide des données critiques en protégeant la surface de production où les données sont générées ainsi que l’infrastructure de sauvegarde où le duplicata des données est stocké.

Le chemin de l’Inde vers la transformation numérique s’est accéléré à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Alors que de nombreuses entreprises avaient déjà pris conscience de l’importance de se transformer, cela n’est devenu une priorité pour elles qu’après avoir été contraintes de changer complètement de modèle de travail, en raison de la pandémie. Il n’était pas surprenant de constater que ceux qui avaient déjà fait de la transformation numérique leur priorité ont pu effectuer une transition en toute transparence et garder une longueur d’avance sur leurs concurrents.

« Alors que ces entreprises s’efforçaient de maintenir la continuité, tout en passant rapidement à un style de travail à distance, elles ont rencontré certaines préoccupations au cours du processus », explique Ripu Bajwa, directeur et directeur général, Solutions de protection des données, Dell Technologies, Inde. « L’une des principales préoccupations concernait la protection de leur actif le plus précieux : les données. En fait, en raison du manque de préparation, de nombreuses entreprises sont devenues la proie de cybercriminels qui ont pu se faufiler dans leurs systèmes informatiques, entraînant des violations de données. »

Selon Bajwa, pour éviter de tels cas, les entreprises devront planifier tout scénario de menace possible. Si elle est négligée, la perte de données a le potentiel de paralyser les entreprises non préparées en un rien de temps. Bajwa souligne que cela n’est possible que lorsque les entreprises accordent la priorité à la protection de leurs données en mettant en œuvre des solutions de protection des données de nouvelle génération qui ont le pouvoir de détourner tout dommage causé par les menaces de cybersécurité.

Actuellement, les nouvelles infrastructures modernes, qu’elles soient sur site ou dans le cloud, deviennent de plus en plus la norme pour des opérations informatiques réussies. « Ici, le déplacement sécurisé des données critiques vers un environnement isolé via un intervalle d’air opérationnel devient critique. Bien que cela ne représente peut-être qu’une fraction des données, cela fournit la dernière ligne de défense avec des contrôles et des inspections supplémentaires, pour contrer davantage la menace de cyberattaques », informe-t-il.

L’entrefer est à la fois physique (via une pièce verrouillée sur site, dans un coffre-fort hors site ou dans le cloud) et logique (chemin de données et de gestion, accès de commande et de contrôle). Cela apporte un niveau de protection pour l’expansion rapide des données critiques en protégeant la surface de production où les données sont générées ainsi que l’infrastructure de sauvegarde où le duplicata des données est stocké.

Les entreprises doivent déployer des solutions fiables de protection des données et de cybersécurité qui les aident à établir des flux de travail automatisés basés sur des politiques pour déplacer les données critiques dans un environnement isolé et les verrouiller. Selon le responsable de Dell, cela peut être qualifié de protection ultime pour l’ADN d’une entreprise et s’appelle un cyber coffre-fort. Avec cette stratégie, les données de sauvegarde aideront les entreprises à récupérer en peu de temps. En fin de compte, les entreprises auront la commodité et la flexibilité nécessaires pour prendre en charge tout changement qui pourrait survenir, qu’il s’agisse d’une menace de cybersécurité ou d’un besoin métier agile. « Cela devient une condition préalable pour que les entreprises s’alignent sur l’évolution du paysage technologique et s’équipent des meilleures solutions de leur catégorie », ajoute-t-il.

