Sécurité des éléments de terres rares (REE) et des métaux stratégiques: comment la meilleure voie à suivre pour l’Inde s’écarte-t-elle du modèle chinois?

Par le Dr Amit Tripathi

On a beaucoup parlé ces derniers temps de l’importance du groupe de dix-sept métaux collectivement appelés éléments de terres rares ou REE. L’importance de ces métaux pour la sécurité économique et stratégique ne saurait être trop soulignée. La Chine a une domination mondiale dans l’exploitation minière des terres rares; la transformation, les technologies à valeur ajoutée ainsi que les lignes d’approvisionnement mondiales en REE. La capacité et la volonté démontrées de la Chine d’utiliser sa position dominante dans les terres rares pour atteindre ses objectifs stratégiques, combinées à la récente démonstration de belligérance dans l’Indo-Pacifique, préoccupent la communauté mondiale. La récente mise à niveau du QUAD en tant qu’alliance stratégique potentielle est une étape de la communauté mondiale concernée pour se prémunir contre l’affirmation croissante de la Chine.

Au fur et à mesure que le nombre de ses membres augmente, il est possible que le QUAD se transforme en une organisation territoriale indo-pacifique semblable à une alliance de l’OTAN contre l’ex-URSS.

Cela a été une décennie de confrontation avec l’île de Senkaku et la compression de l’offre de REE chinoise qui en a résulté sur le Japon, les États-Unis, le Japon et ses alliés de l’OTAN ont parlé de diversifier les chaînes d’approvisionnement des REE loin des zones d’influence chinoise. Ces efforts devraient être stimulés une fois que les discussions des chefs d’État de QUAD commenceront à se traduire par des initiatives stratégiques.

L’Inde est en mesure de devenir le principal acteur dans ce domaine et d’être un fournisseur majeur de la chaîne d’approvisionnement mondiale en REE. Selon un rapport du US Geological Survey, la Chine possède environ 37% des réserves mondiales connues de REE, mais produit environ 60% des REE mondiaux. L’Inde possède environ 6 pour cent des réserves mondiales de REE et produit un minuscule 1 pour cent de l’offre mondiale. L’Inde a cependant une possibilité extrêmement élevée de découvrir de nouveaux gisements le long de son littoral et des carbonatites de roches dures qui existent partout dans la péninsule.

L’Inde est donc dans une position unique pour donner le confort de produire du minerai REE «non chinois» qui pourrait exiger une prime de «fournisseur fiable» dans l’industrie occidentale de l’électronique et de la défense de haute technologie. De vastes étendues du littoral de l’océan Indien, de l’Afrique de l’Est au Myanmar, à la Thaïlande, à l’Indonésie et à l’Australie, abritent également de riches REE contenant des sables minéraux. Ces sables sont enrichis en REE par l’altération constante et l’attrition des roches riches en REE sur des millions d’années.

La disponibilité de telles sources de matières premières fiables inspirerait naturellement la création d’industries en aval de raffinage, de valeur ajoutée, de fabrication d’aimants permanents de terres rares et d’autres produits de haute valeur et de haute technologie. Un approvisionnement intérieur fiable de ces produits serait une attraction majeure pour d’autres industries de grande valeur telles que l’électronique, la défense, les véhicules électriques et bien d’autres. On ne peut qu’imaginer le coup de pouce que cela donnerait aux initiatives Make in India et Atmanirbhar Bharat!

La voie à suivre est multiple pour l’Inde. Les changements récents dans les initiatives de politique minière indienne ont eu du mal, en particulier dans le domaine des métaux de grande valeur, à convertir le potentiel minéral en production minérale tangible. Une opinion dominante dans la communauté géologique est d’avis que la politique de maximisation des revenus par enchères est une cause majeure de ce déséquilibre durable. À l’échelle mondiale, les découvertes minérales sont effectuées par de petites entreprises appelées jeunes explorateurs. Les initiatives politiques indiennes n’ont pas réussi à créer un écosystème fertile pour ce secteur. À l’échelle mondiale, plusieurs grandes économies ont fondé avec succès les principaux éléments de leur croissance sur l’exploration minière. De tels exemples de succès éprouvés peuvent servir de modèle pour une réforme progressive de la politique d’exploration minière en Inde. Une évolution progressive et rapide de la politique d’exploration minière pourrait inciter à accroître les investissements d’exploration dans le secteur privé et ouvrir la voie à des découvertes minérales rapides. L’exploration minière est une entreprise à haut risque, et la tendance mondiale est que les gouvernements et les études géologiques se retirent de l’investissement de fonds publics dans ces secteurs à haut risque tout en créant un substrat politique pour la réussite des petits entrepreneurs. Même les grandes sociétés minières ont globalement réduit leur département d’exploration et se concentrent largement sur l’acquisition de ces petits juniors pour renforcer leur inventaire de ressources. L’Inde, avec sa grande masse terrestre, ses données géologiques bien développées, ses géologues hautement qualifiés et ses excellentes infrastructures, dispose de tous les ingrédients pour réussir naturellement.

Alors que des réformes nationales sont attendues, les sociétés indiennes peuvent être encouragées à former de telles petites entreprises d’exploration dans la région de l’océan Indien pour prospecter des REE et introduire des produits à valeur ajoutée sur le marché indien. La plupart des gouvernements de cette région ont des politiques favorables à l’exploitation minière et à l’exploration et accueillent favorablement les investissements. L’Inde a de solides liens historiques, culturels, commerciaux et avec la diaspora dans cette région qui s’est développée au fil des siècles de commerce et de migration. Aucun autre pays ne bénéficie d’un tel réseau stratégique unique dans le monde. Il s’agit d’une force unique qui peut être mise à profit pour répondre aux besoins critiques en métal du pays. Les entreprises indiennes tirent déjà parti de ces liens et de leur bonne volonté pour la promotion actuelle du commerce et des entreprises et peuvent être utilisées pour obtenir des concessions REE dans la région par des entreprises indiennes.La diaspora indienne possède des entreprises de premier plan et un excellent réseau au sein du gouvernement et de l’administration des pays hôtes. , les entreprises et possèdent et contrôlent souvent une grande partie des entreprises nationales et des chaînes d’approvisionnement intérieures. C’est ainsi que le soft power et les capacités de l’Inde divergent de la Chine. Il est possible de tirer efficacement parti de cette forme de réseaux préexistants, commerciaux et culturels à petite échelle et diversifiés en tant que soft power contre le système centralisé et de commandement chinois où la plupart des entreprises chinoises sont soupçonnées de faire rapport secrètement au Parti communiste chinois et donc de projeter une aura moins que bénigne d’argent et de puissance dure. Traditionnellement, les réseaux d’expatriés indiens ont hésité à traiter avec le gouvernement, cependant, au cours des deux dernières décennies, avec un soutien de réseautage soutenu; Les missions indiennes ont construit une bonne volonté au sein de ces réseaux de la diaspora. Dans le même laps de temps, l’utilisation du hard power chinois et la capture d’actifs ainsi que l’intimidation financière ont créé un contrecoup. Hambantota, Djibouti, les Maldives et Gwadar sont un rappel de ce qui pourrait arriver avec le modèle financé par la Chine. Le public et les gouvernements de la région de l’océan Indien sont désormais conscients de ces risques et accueillent favorablement les investissements indiens conduits par le secteur privé.

Dans la région de l’océan Indien, l’industrie minière existe en grande partie dans le secteur privé tandis que les gouvernements préfèrent rester dans un rôle de réglementation. Les terres rares seraient donc largement explorées, exploitées, transformées et développées dans le secteur privé. Contrairement à l’Inde, la plupart des autres juridictions traitent les terres rares comme tout autre minéral. Les droits d’exploration minière, et même les informations détaillées sur l’inventaire minier, appartiennent en grande partie au secteur privé et les bases de données gouvernementales sont souvent archivées et obsolètes. Les initiatives de gouvernement à gouvernement ne connaîtront donc qu’un succès partiel.

Tirer parti des grands réseaux du secteur privé de la diaspora et des liens de puissance douce culturelle avec le soutien et l’encouragement du gouvernement a le potentiel de créer un réseau de chaîne d’approvisionnement énorme et diversifié non seulement dans l’espace REE, mais sur tout le spectre de la sécurité des métaux stratégiques pour l’Inde. Les missions indiennes dans la région de l’océan Indien jouissent d’une grande bonne volonté dans la diaspora et ont un potentiel pour diriger, coordonner et encourager de tels réseaux. S’engager avec les quelques entreprises indiennes qui opèrent déjà dans cet espace et les soutenir serait une étape majeure dans la sécurité stratégique des métaux pour l’Inde.

(L’auteur est directeur, MPXG Exploration Pvt Ltd. et a passé plusieurs années à explorer les minéraux dans la région de l’océan Indien. Il a plus de deux décennies d’expérience de travail dans diverses juridictions politiques à l’échelle mondiale. Courriel: info@geoexplorationllc.com Twitter: @ geoamit Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

