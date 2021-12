Sécurité des femmes : le harcèlement des filles dans la rue pourrait enfin être interdit dans le cadre de nouveaux plans | Royaume-Uni | Nouvelles

L’histoire a suscité l’indignation nationale, en grande partie dirigée contre la police pour ne pas avoir protégé les femmes.

De nombreuses femmes ont par la suite déclaré qu’elles ne se sentaient pas en sécurité dans la rue, et de nombreux appels ont été lancés pour que Cressida Dick, la commissaire de la police du Met, démissionne.

À la suite du meurtre, les ministres ont déclaré qu’ils envisageraient de nouvelles infractions pour protéger les femmes en public.

Priti Patel a déclaré plus tôt cette année que la police doit « relever la barre » en prenant plus au sérieux le harcèlement et le flashage des femmes après la mort de Mme Everard.

En mars, le ministre de l’Intérieur a déclaré aux députés : « « Trop d’entre nous ont fait semblant d’être au téléphone avec un ami pour effrayer quelqu’un.