Sécurité du réseau : le renforcement des cybercapacités est essentiel pour une plus grande cyber-résilience

Eugène Kaspersky, PDG, Kaspersky

Quels sont les besoins et objectifs réels des pays d’Asie-Pacifique (APAC) en matière de renforcement des capacités, d’éducation et de sensibilisation en matière de cybersécurité ? A qui revient la responsabilité de veiller à ce que ces objectifs soient atteints – est-il nécessaire que l’État supporte ce fardeau ? Telles étaient les questions brûlantes abordées lors du Forum politique en ligne APAC III de Kaspersky sur le thème « Une plus grande cyber-résilience grâce au renforcement des capacités cyber ». Hébergé par le PDG de l’entreprise, Eugene Kaspersky, le forum virtuel a été rejoint par un panel d’intervenants de haut niveau de la région, dont Craig Jones, directeur d’INTERPOL sur la cybercriminalité, Li Yuxiao, vice-président de l’Académie chinoise des études sur le cyberespace et Seungjoo Kim, professeur de l’École de cybersécurité de l’Université de Corée.

Les capacités de cyber-résilience d’une nation sont souvent limitées par le savoir-faire de ses ressources humaines et la qualité de la collaboration transfrontalière entre les organisations privées et publiques de la région. Il existe plusieurs lacunes en matière de cybersécurité que les parties prenantes de l’APAC devraient combler de toute urgence pour créer un cyberespace plus sûr. « À l’ère du cyberespace, alors que nous vivons une transformation numérique accélérée, nous sommes confrontés à des défis de sécurité qui mettent à rude épreuve les ressources de cybersécurité. Investir dans les cyber-talents et promouvoir la sensibilisation à la sécurité et l’éducation numérique des utilisateurs sont les clés du succès dans la construction de sociétés et d’économies numériques cyber-résilientes », déclare Kaspersky.

« Avec l’augmentation continue des cybermenaces et des activités cybercriminelles, un nouveau paradigme a émergé pour l’application de la loi dans le monde. L’un des principaux défis identifiés par INTERPOL sont les lacunes dans les cybercapacités et les capacités des services répressifs, aux niveaux national, régional et mondial », a déclaré Craig Jones, directeur de la cybercriminalité d’INTERPOL. « Pour surmonter cela, les forces de l’ordre doivent être un partenaire de confiance au-delà des frontières et des secteurs nationaux. Être collaboratif, inclusif et ouvert aidera à réduire les écarts, à combler les écarts de capacités et de capacités. »

Poussée par les faibles coûts de production, la vaste base industrielle et le soutien accru des gouvernements locaux de l’APAC, la région est mûre pour devenir le centre et le plus grand marché de l’Industrie 4.0 au cours des cinq prochaines années. Seungjoo Kim, membre du Comité présidentiel de la Corée du Sud sur la 4e révolution industrielle, a cité des exemples de réussite où les pays renforcent leurs politiques et réglementations en matière de cybersécurité parallèlement à leur effort intense vers une société plus connectée. Kim note : « Par exemple, dans l’Union européenne, la réglementation sur la cybersécurité automobile sera obligatoire pour tous les nouveaux véhicules produits à partir de juillet 2024. »

