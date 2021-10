Sécurité en ligne : 10 choses à faire pour rester en sécurité en ligne

Utilisez la dernière version de votre système d’exploitation. Augmentez la sécurité de votre système en utilisant des fonctionnalités telles que la protection contre les falsifications sur Windows 11.

La cybercriminalité est globalement perturbatrice et économiquement dommageable. Le rapport 2021 Global Tech Support Scam Research de Microsoft a observé que sept consommateurs sur 10 en Inde ont été ciblés par un escroc du support technique au cours des 12 derniers mois. Cette poussée de la cybercriminalité a rendu très important pour les individus de savoir comment rester en sécurité en ligne. Voici 10 choses à faire pour protéger vos e-mails, vos comptes et vos appareils et éviter l’usurpation d’identité :

Partagez des informations personnelles en temps réel uniquement, de préférence en personne ou par téléphone. Faites attention à ce que vous partagez sur les réseaux sociaux

Si vous devez absolument envoyer des informations personnelles par courrier électronique, utilisez les outils de cryptage fournis par votre fournisseur de services de messagerie. Protégez-vous des pirates des réseaux sociaux. Avant de publier sur les réseaux sociaux, pensez à toutes les informations qui peuvent être récoltées à partir de votre publication.

Soyez sceptique à l’égard des messages contenant des liens, en particulier ceux qui demandent des informations personnelles. Trouvez un numéro de téléphone sur le site Web officiel de l’expéditeur et appelez-le directement pour confirmer que le message est légitime. Méfiez-vous des messages contenant des fichiers joints

N’ouvrez jamais de pièces jointes inattendues, même si elles semblent provenir de personnes ou d’organisations en qui vous avez confiance. Si nécessaire, appelez l’expéditeur pour vérifier.

Passez sans mot de passe et utilisez une application d’authentification pour une sécurité renforcée

Devenez sans mot de passe en vous connectant avec votre téléphone et en passant à Windows Hello. Si vous devez utiliser des mots de passe, rendez-les forts et uniques avec un gestionnaire de mots de passe Les mots de passe forts comportent au moins 14 caractères et symboles aléatoires. Utilisez votre navigateur pour mémoriser les mots de passe et gérer les modifications de mots de passe.

Activez la fonction de verrouillage sur tous vos appareils mobiles. Exigez un code PIN, une empreinte digitale ou une reconnaissance faciale pour déverrouiller votre appareil. Installez les mises à jour logicielles immédiatement

De nombreuses mises à jour d’applications et de systèmes d’exploitation sont des correctifs de sécurité pour les problèmes actuellement actifs, alors installez-les rapidement.

Assurez-vous que toutes les applications sur votre appareil sont légitimes

Installez uniquement les applications de la boutique d’applications officielle pour votre appareil. Protégez le système avec la « Protection contre les falsifications » ou en ajustant les paramètres de sécurité

Gardez le navigateur à jour, naviguez en mode navigation privée, activez le bloqueur de fenêtres contextuelles Installez immédiatement les mises à jour du navigateur et du système d’exploitation pour maintenir les dernières normes de sécurité.

