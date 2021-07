Sécurité et réglementations principal obstacle pour les investisseurs institutionnels concernant les investissements cryptographiques (enquête) new Crypto new media

in

Selon des recherches récentes menées par Nickel Digital Asset Management, près de 75 % des investisseurs institutionnels et des gestionnaires de patrimoine ont déclaré que la sécurité des monnaies virtuelles est un obstacle « important » empêchant de nombreuses personnes d’entrer dans l’espace crypto.

Faible confiance des investisseurs institutionnels

Le gestionnaire d’investissement basé au Royaume-Uni – Nickel Digital Asset Management – a demandé à 100 investisseurs institutionnels et gestionnaires de fortune mondiaux de déterminer leurs plus grandes préoccupations liées à la cryptographie. La recherche comprenait des participants d’économies bien développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis, la France et l’Allemagne, qui détiennent collectivement 275 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

La grande majorité d’entre eux, avec 76%, ont répondu que les préoccupations concernant la sécurité des services de garde sont le principal facteur qui empêche les investisseurs de sauter dans le train crypto. Anatoly Crachilov – co-fondateur et PDG de Nickel Digital – a noté :

« Alors que de nombreux investisseurs institutionnels tournés vers l’avenir augmentent leur exposition aux actifs numériques, nos résultats montrent que les préoccupations concernant la sécurité et la conservation de ces actifs restent une préoccupation majeure pour de nombreux autres allocateurs. »

Un pourcentage relativement plus faible de personnes interrogées a cité l’environnement réglementaire du marché de la cryptographie comme un problème majeur, tandis que d’autres ont estimé que le manque de transparence et la nature volatile des actifs numériques sont des obstacles importants.

Malgré les statistiques négatives, Crachilov a rappelé que de nombreuses grandes institutions étaient récemment entrées dans l’espace, ce qui devrait conduire à un niveau de sécurité accru :

« Nous voyons maintenant Fidelity, BNY Mellon et State Street entrer sur le marché, renforçant ainsi davantage l’infrastructure du marché. Tout cela augmente les niveaux de confiance dans le secteur et conduit à des allocations toujours croissantes à cette classe d’actifs en développement rapide. »

De grands espoirs sur la crypto dans l’enquête précédente

Plus tôt ce mois-ci, Nickel Digital Asset Management a mené des recherches similaires, mais cette fois, la société a demandé si les investisseurs institutionnels prévoyaient d’augmenter leur exposition à la cryptographie. Les participants venaient à nouveau des mêmes pays que l’enquête susmentionnée.

Selon les résultats, 82% des personnes interrogées qui ont déjà investi dans des actifs numériques étendront leur exposition à la cryptographie d’ici 2023. Lorsqu’on leur a demandé s’ils prévoyaient “d’augmenter considérablement leurs avoirs”, 40% ont répondu “oui”.

Nickel Digital Asset Management a révélé que la principale raison pour laquelle les participants investiraient davantage dans les crypto-monnaies est leur perspective de croissance du capital à long terme – une explication soutenue par 58% des personnes interrogées. Fait intéressant, 37% ont déclaré qu’ils copieraient une société géante et alloueraient des fonds au marché de la cryptographie uniquement s’ils voyaient un tel exemple.

Ceux qui vendraient l’intégralité de leur position d’actifs numériques ne représentaient que 1% des personnes interrogées, tandis que 7% pensent qu’ils devraient réduire leur exposition.

