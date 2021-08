Sécurité maritime et coopération navale approfondie pour une coopération Sud-Sud solide

Les exercices trilatéraux entre les trois marines ont été lancés pour la première fois en 2006. (Crédit photo : marine indienne/image représentative)

Alors que la Chine étend progressivement sa présence dans les eaux mondiales, la sécurité maritime et la coopération navale ont été identifiées par les pays de l’IBSA (Inde, Brésil et Afrique du Sud) pour une coopération plus approfondie entre les membres. Lors de la première réunion des conseillers à la sécurité nationale de l’IBSA (NSA) convoquée par la NSA AK Doval, les pays membres ont dénoncé le parrainage par l’État du terrorisme transfrontalier et ont convenu d’assurer la sécurité des lignes de communication et d’énergie maritimes ainsi que l’exploitation durable des ressources marines. , y compris la pêche.

Selon des responsables, New Delhi a également proposé la mise en commun des ressources et la coopération entre les industries de défense d’IBSA pour le développement et la production conjoints de plates-formes navales, ainsi que d’autres plates-formes militaires.

Selon un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères (MEA), la réunion IBSA NSA a été convoquée avant la réunion au sommet du mois prochain. Il s’agissait d’une réunion préparatoire au sommet des dirigeants sous la présidence de l’Inde, dont le thème est « La démocratie pour la démographie et le développement ».

La cybersécurité était une autre question qui figurait à l’ordre du jour de la réunion des ANE qui s’est tenue le 25 août 2021 et il a été convenu d’approfondir la coopération au sein de l’ONU sur les questions de cyber et de TIC. L’offre de l’Inde d’organiser une réunion du groupe d’experts sur la cybersécurité a été acceptée.

IBSAMAR VI

Alors que les dates de la sixième édition de l’IBSAMAR trilatéral n’ont pas encore été finalisées, l’Inde a invité le Brésil et l’Afrique du Sud pour l’exercice MILAN en 2022.

Selon les responsables de la marine indienne, « la coopération entre les marines des experts des trois nations, la coopération navale entre les trois pays illustre la forte relation stratégique à long terme entre les trois démocraties dynamiques et des économies fortes. »

Les exercices trilatéraux entre les trois marines ont été lancés pour la première fois en 2006 et au fil des ans, la portée est devenue un exercice en mer plus complexe qui implique des sous-marins, des avions, des forces spéciales et des navires.

