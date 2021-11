Sécurité sociale : Extension de la couverture retraite à 38 cr travailleurs sur les cartes

Les discussions préliminaires suggèrent que le gouvernement souhaite une conduite en mode mission similaire à celle de ‘Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana (PMJDY), qui a étendu la facilité bancaire aux personnes à faible revenu, pour l’universalisation des retraites.

Pour combler la disparité entre une espérance de vie plus élevée et le manque de soutien du revenu dans la vieillesse, le gouvernement envisage de lancer une mission visant à fournir une couverture de retraite crédible à près de 38 crores de main-d’œuvre non couverte jusqu’à présent dans le pays.

Actuellement, environ 12 crores de travailleurs, dont la plupart dans le secteur organisé, bénéficient d’une sorte de prestation de retraite au titre de l’un des régimes suivants : Fonds de prévoyance pour l’emploi (EPF), Système national de retraite (NPS), PM Shrarm Yogi Maandhan, Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana, Coal Mines Providend Fund, Assam Tea Plantation Provident Fund, Seamen Provident Fund et divers autres fonds de retraite.

« Des concertations interministérielles sont en cours sur la manière d’arriver à une saturation de la couverture retraite/retraite. L’idée est que tout le monde devrait participer à l’un des programmes », a déclaré un responsable à FE. L’impact budgétaire de la mission, qui peut inclure l’octroi d’incitations aux travailleurs et aux employeurs, et des dispositions administratives, devrait être évalué, en tenant compte de la disponibilité des fonds. L’augmentation de l’épargne résultant d’une couverture de retraite beaucoup plus importante pour les travailleurs du pays pourrait également stimuler les investissements, estiment les responsables, qui ont initié les discussions.

L’Inde a une main-d’œuvre estimée à environ 50 crore, âgée de 16 à 60 ans.

« Offrir des incitations fiscales sans que les gens en soient conscients n’aidera pas. Il est nécessaire de lancer une campagne sérieuse pour réveiller ces 38 millions de personnes dont ils ont besoin pour épargner pour leur retraite », a déclaré Gautam Bhardwaj, co-fondateur de pinBox, une technologie de retraite mondiale engagée dans l’inclusion des micro-pensions numériques en Asie et en Afrique.

« Si le gouvernement le fait, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous aurez 500 milliards de dollars d’économies supplémentaires à long terme au cours des 10 prochaines années en Inde. Ces nouvelles économies profiteront également à l’économie et aux marchés, en plus de stimuler les investissements dans les infrastructures et le développement économique global.

PMJDY a fait de l’inclusion financière un phénomène universel et a joué un rôle important dans l’aide apportée aux personnes par le biais de virements bancaires directs d’aides financières à des sections de titulaires de comptes PMJDY pendant Covid en 2020. Depuis son lancement en août 2014, 43,7 crores de bénéficiaires ont ouvert des comptes bancaires. jusqu’à présent, un niveau proche de la saturation.

La flexibilité des paiements de primes et les dépenses de santé importantes (OOP) constituent des obstacles à l’élargissement de la couverture des régimes de retraite, même si l’infrastructure nécessaire est en place via JAM trinity (compte bancaire Jan Dhan, numéro d’identification Aadhar et mobile).

Bhardwaj a déclaré qu’Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY) devrait être associé à un régime de retraite pour créer une solution plus intégrée et significative, car les risques liés aux soins de santé posent des risques immédiats. PMJAY, qui offre une couverture santé annuelle de Rs 5 lakh/famille aux personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, devrait être étendue à toute la population active pour une petite prime, a déclaré Bhardwaj. Il est également nécessaire d’aligner l’épargne beaucoup plus sur le revenu en permettant aux gens d’économiser de plus petits montants en plusieurs versements au cours d’un mois plutôt qu’un montant forfaitaire important, a-t-il ajouté.

La formalisation de l’emploi – les emplois avec une couverture sociale indispensable – s’accélère pendant quelques années jusqu’en 2020-21. Les incitations offertes par le gouvernement pour l’inclusion des travailleurs dans le régime EPF ont considérablement élargi la base de souscription du fonds. Le processus a depuis un peu ralenti en raison de la pandémie.

Comme l’a rapporté FE récemment, les nouvelles inscriptions au programme volontaire Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan qui garantit une pension mensuelle de Rs 3 000 à partir de 60 ans pour les travailleurs domestiques, les tireurs de pousse-pousse et d’autres personnes à faible revenu ont chuté rapidement et pourraient bientôt être réduites à rien. En tant que tel, contre l’objectif d’inscrire 10 crore de personnes en cinq ans à partir de l’exercice 20, un peu plus de 45 lakh de personnes ont adhéré au régime de retraite fortement subventionné jusqu’au 18 octobre de cette année.

Atal Pension Yojana (APY) dans le NPS est un régime volontaire soutenu par le gouvernement destiné à fournir une sécurité de revenu de vieillesse sous la forme d’une pension minimale assurée (allant de 1 000 à 5 000 Rs/mois), proportionnellement aux cotisations individuelles, même si il est lié au marché. Il forme 68% de la base d’abonnés sous le giron du NPS.

Cependant, le manque de revenu semble obliger un nombre croissant de travailleurs à quitter le régime prématurément. Alors qu’un nombre record de 79 lakhs de travailleurs, pour la plupart issus du secteur non organisé, ont rejoint l’APY au cours de l’exercice 21, alors même que la pandémie faisait des ravages, 10 lakhs ont quitté le programme au cours de l’année. Le gouvernement devra peut-être aussi penser à une sorte de protection contre les pertes de revenus temporaires, estiment les analystes.

Avec une longévité de 75 à 80 ans pour les Indiens moyens, davantage de personnes doivent être initiées aux produits de retraite par des moyens innovants tels que l’inscription automatique à des régimes tels que le NPS au moment de rejoindre une organisation, a déclaré à FE le président de la PFRDA, Supratim Bandyopadhyay. récemment.

