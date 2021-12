Sécurité sociale: SC demande une réponse du gouvernement sur la couverture des travailleurs temporaires

Le tribunal suprême a renvoyé l’affaire pour une nouvelle audience en janvier.

La Cour suprême a demandé lundi une réponse du Centre sur un PIL demandant des prestations de sécurité sociale pour les « travailleurs de la scène » employés par des applications de livraison de nourriture en ligne comme Zomato et Swiggy, des agrégateurs de taxis comme Ola et Uber et des services de messagerie.

Un banc dirigé par le juge LN Rao a envoyé un avis aux ministères de l’Union du commerce et de l’industrie, de l’alimentation et de la distribution publique, de l’électronique et autres sur le PIL par la Fédération indienne des travailleurs des transports basés sur des applications (IFAT) demandant des transferts en espèces de 1 175 roupies par jour pour chauffeurs basés sur des applications et Rs 675 par jour pour les autres jusqu’au 31 décembre ou jusqu’à la fin de la pandémie. En outre, la pétition demande une déclaration selon laquelle tous les travailleurs basés sur des applications soient reconnus comme des travailleurs non organisés conformément à la loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs non organisés. L’IFAT souhaite également une assurance maladie, une pension, une allocation d’invalidité et des prestations de maternité pour tous les travailleurs.

Comme FE l’a signalé plus tôt, le gouvernement travaille sur un plan visant à amener 38 crores de travailleurs du secteur non organisé sous le filet de sécurité sociale, dans le cadre de son plan visant à étendre la pension de vieillesse, l’assurance maladie, les aides aux invalidités et une foule d’autres prestations de sécurité sociale. à toutes les sections, y compris les concerts, les plates-formes et les travailleurs migrants en vertu du Code de la sécurité sociale récemment adopté.

Seul un dixième de la population active estimée à 50 crore du pays relève désormais d’une sorte de couverture de sécurité sociale.

Jusqu’à présent, près de 11 crores de travailleurs du secteur non organisés se sont inscrits sur le portail e-Shram, qui vise à créer une base de données complète de ces travailleurs et à faciliter la prestation de divers programmes d’aide sociale et de droits qui leur sont destinés.

L’avocate principale Indira Jaising, représentant l’IFAT, a affirmé qu’actuellement, ces travailleurs se voient refuser le bénéfice de la sécurité sociale en vertu de l’une des lois du travail pour les secteurs organisés ou non. Elle a soutenu que les chauffeurs ou les livreurs sont en fait des ouvriers au sens classique du terme.

« Le refus de la sécurité sociale aux « travailleurs sur scène » et aux « travailleurs de la plate-forme » est un affront au droit des travailleurs à la vie et au droit contre le travail forcé garantis par les articles 14, 21 et 23 de la Constitution », le PIL a déclaré, ajoutant que l’absence de sécurité sociale frappe encore plus les travailleurs des concerts avec la réduction des commissions.

Alléguant qu’Uber, Ola, Swiggy et Zomato donnent à leurs employés des contrats de la nature de « à prendre ou à laisser », le PIL a allégué que l’augmentation des objectifs de livraison quotidienne refuse souvent une prime de livraison aux travailleurs du concert, leur laisse une opportunité ou le temps de travailler avec une autre application de livraison côte à côte. Techniquement, un travailleur engagé dans une entreprise peut également travailler avec une autre entreprise car aucun contrat ne le lie, selon l’IFAT.

L’IFAT a également affirmé que les commissions versées au personnel de livraison basé sur les applications étaient passées d’environ 50 Rs par livraison à 20 Rs par livraison, avec une image tout aussi horrible pour les chauffeurs de taxi. Il a également remis en question les objectifs quotidiens révisés pour les travailleurs des concerts, qui prétendent qu’il est pratiquement impossible pour les coureurs de réclamer des primes quotidiennes de Rs 500 ou plus.

La pétition indiquait que « les entreprises prétendaient qu’il n’existe pas de contrat de travail et que leurs relations avec ces travailleurs sont de nature partenariale. Si une telle réclamation devait être acceptée, cela serait incompatible avec l’objectif des législations de protection sociale…. »

Il a en outre soutenu que les sociétés, propriétaires des applications, exercent une supervision et un contrôle complets sur la manière et la méthode de travail avec ceux qui sont autorisés à s’inscrire sur lesdites applications. Le PIL a déclaré que les travailleurs des concerts sont toujours en dehors du champ d’application de la loi de 1970 sur le travail sous contrat (réglementation et abolition) et de la loi de 1923 sur l’indemnisation du travail.

