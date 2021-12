Sedona Prince sur la renommée de TikTok, les accords NIL, le combat contre la NCAA

La superstar du basketball féminin de l’Oregon et influenceuse à temps partiel de TikTok, Sedona Prince, est l’enfant vedette du nom, de l’image et de la ressemblance.

C’est ce que leur entraîneur, Kelly Graves, a dit à propos de la capacité remarquable de Prince à tirer parti de sa plate-forme massive. Prince, qui compte près de 3 millions de followers sur TikTok, est également au milieu d’un procès massif contre la NCAA pour aider à promouvoir les droits NIL pour les athlètes universitaires.

Prince est l’un des hôtes de More Than An Athlete Hotline: Varsity Edition sur la chaîne YouTube de UNINTERRUPTED. Ils publient de nouveaux épisodes une fois par mois et ont déjà parlé à l’aile de l’UCLA Johnny Juzang et à Amari Bailey de Sierra Canyon.

Dans le cadre du partenariat avec UNINTERRUPTED, Champs Sports x Eastbay et annoncent également une ligne de vêtements exclusive «More Than An Athlete» comprenant des produits de performance et de style de vie tels que des sweats à capuche, des t-shirts, des joggings, des pièces de compression et divers autres accessoires.

Prince a rencontré For The Win pour discuter de la saison de basket-ball féminin de l’Oregon, de sa présence gigantesque sur TikTok, de la politique NIL et de l’activisme.

Cette interview a été condensée et éditée pour plus de clarté.

Je suis un ancien de l’Oregon. Alors j’aimerais savoir ce que vous pensez que l’école a changé même au cours des années où vous y êtes ?



Prince: Impressionnant. Sco canards ! C’est un peu différent. Je suis ici depuis trois ans. J’ai eu l’expérience complète. J’ai joué dans la même équipe que Sabrina Ionescu, qui était une équipe tellement légendaire et nous allions gagner le championnat national. COVID a tout arrêté et c’était vraiment déchirant. Mais l’année dernière, nous avons eu une assez mauvaise année simplement parce que nous ne pouvions pas jouer devant des fans et que nous avions un nombre limité de matchs.

Cette année, nous avons enfin pu jouer à nouveau devant un stade plein. Nous avons eu quelques jeux à guichets fermés. Nous pouvons jouer à UCONN à la maison, ce qui va être tellement fou. Je nous ai vus passer du pic de COVID – qui était misérable – à cette saison, où j’ai eu plus de l’atmosphère universitaire et une expérience complète. C’est plutôt cool. Je vis ma meilleure vie.

À votre avis, à quoi ressemblera l’atmosphère lorsque l’Oregon affrontera UCONN ?



Prince: Je pense qu’il est déjà épuisé. Ça va être bruyant, fou et énergique. Je suis vraiment excité parce que nous avons des fans qui conduisent trois ou quatre heures pour chaque match. Ce sont des fans inconditionnels. Ils nous soutiennent et se soucient vraiment de nous. C’est ce qui est si spécial à propos de notre fanbase. Ils veulent aussi nous connaître en dehors du terrain. C’est aussi une particularité de l’UCONN. Ils connaissent les joueurs.

Nous sommes définitivement une équipe très jeune. Nous avions une équipe légendaire il y a quelques années, mais nous sommes une équipe plus récente maintenant. Nous essayons dur. Nous avons beaucoup de blessures en ce moment mais nous sommes optimistes et nous travaillons très dur. Nous nous réinventons en tant que basket-ball féminin de l’Oregon. Ça va être un face-à-face. Ça va être un défi. Mon pari est sur nous, mais c’est juste moi. Ce sera amusant.

Comment avez-vous pu améliorer votre jeu pendant votre séjour dans l’Oregon et aussi avec Team USA ?



Prince: L’une des meilleures parties pour affronter les meilleurs joueurs du pays est d’apprendre à jouer différents styles. Qu’il s’agisse de défense ou d’attaque ou d’apprendre à marquer contre des joueurs plus grands ou plus petits, cela aide beaucoup. J’ai joué pour l’équipe nationale quatre fois – je me suis cassé la jambe pour l’un d’entre eux, j’ai donc dû partir plus tôt. Mais être dans ces camps d’entraînement, jouer contre les meilleurs joueurs du pays, l’atmosphère était pour les gens où le basket est notre vie. C’est tout ce à quoi nous pensons. C’est tout ce dont nous rêvons. Je chéris chaque instant de ces expériences.

En ce qui concerne mon séjour dans l’Oregon, je n’étais pas censé continuer à jouer au basket après ma première année. J’ai subi une blessure qui a presque mis fin à ma carrière. Maintenant, étant capable d’aller sur le terrain, je suis capable de chérir pleinement chaque moment que j’ai sur le terrain devant les fans et aussi juste avec mes coéquipiers. J’essaie d’être plus agressif et de devenir plus égoïste mais plus altruiste. J’essaie de prendre de bons coups qui aideront l’équipe. C’est ma mentalité du moment.

Comment votre quotidien a-t-il changé depuis que vous êtes devenu plus reconnaissable en dehors du sol ?



Prince: Je ne sais pas si je me qualifierais d’influenceuse. Mais j’essaie définitivement de montrer mon voyage à travers TikTok. C’est ce que j’ai toujours fait. J’essaye de documenter ma vie. Tous ceux qui m’appellent leur TikToker préféré, c’est super, mais je ne suis pas un TikToker. Je suis un joueur de basket. C’est définitivement différent, cependant! Ma vie a beaucoup changé maintenant que NIL m’a permis de tirer profit de mon nom.

Je dois réfléchir au nouveau contenu et à la manière de publier des articles sur la marque et d’engager différents fans et différents abonnés. Tout est question d’analyse. C’est plus une science maintenant qu’un flux naturel. J’essaie donc de toujours revenir à mes racines et à ce que j’ai commencé à faire en premier lieu, c’est-à-dire créer un endroit sûr et amusant pour que les gens puissent profiter d’Internet. Il n’y en a pas assez en ce moment. Mon horaire de travail a beaucoup changé et je dois prendre mon temps beaucoup plus au sérieux. Mais c’est définitivement une bénédiction et je suis très heureux d’être dans la position dans laquelle je suis

Comment avez-vous pu utiliser votre plateforme pour aider à créer un changement institutionnalisé ?



Prince: Je sais que tout le monde pense à la vidéo virale qui a tout déclenché. C’était la vidéo du tournoi de la NCAA et cela a provoqué une réforme nationale contre la NCAA. Mais je pense que les vidéos les plus percutantes qui comptent pour la plupart des gens sont celles où je crée un espace sûr pour les jeunes enfants LGBTQ. C’est la chose la plus importante. J’ai eu tellement de DM et même en personne, les gens me contacteront et me diront que je les ai aidés à sortir.

C’est tellement surréaliste. Cela me fait me sentir hors de mon corps. Cela me rend vraiment fier de moi et des gens autour de moi pour ce que nous avons fait et ce que nous avons accompli. Nous avons certainement eu un impact sur tant de vies et nous avons fait tellement de grandes choses. C’est tout ce que je voulais faire. Maintenant que nous sommes dans une situation où j’ai l’opportunité de continuer à changer des vies, c’est juste la plus grande bénédiction que j’aie jamais eue. C’est la chose la plus importante pour moi. J’ai eu une expérience si difficile en sortant. C’était si difficile pour moi.

Être capable d’être cette lumière blanche pour les autres enfants – ils savent qu’ils sont en sécurité, ils savent qu’ils vont bien, ils vont être aimés quoi qu’il arrive – c’est la chose la plus importante pour moi. Je veux continuer à faire ça. Je veux créer un espace sûr et heureux pour les internautes. Je veux créer un exutoire pour certaines personnes et faire de mon mieux et autant que je peux.

Votre coach a dit que vous étiez le visage de NIL. Comment répondez-vous à cela ?



Prince: Je veux dire, je suis d’accord. Je suis dans un énorme procès avec la NCAA à propos des droits NIL. Je veux continuer à les pousser à ouvrir encore plus les lois et à rendre les lois permanentes et à ne pas revenir sur cette chose NIL. La loi, pour le moment, n’est que temporaire. Cela peut changer n’importe quel jour. Nous pourrions perdre à nouveau notre droit d’avoir NIL. Je suis dans ce procès depuis deux ans et demi ou trois ans. Je savais qu’il y avait une chance que NIL arrive et que je devrais probablement commencer à construire ma marque. J’ai donc beaucoup de chance d’avoir explosé avant NIL.

Une fois que la politique a changé, je n’ai pas eu à me soucier de la majeure partie de la construction de la marque. J’avais déjà construit ma marque. Je devais juste me concentrer sur l’optimisation des opportunités. Je veux pouvoir aider d’autres étudiants-athlètes. C’est un travail difficile. C’est une vie difficile. J’aimerais pouvoir aider d’autres athlètes à gagner de l’argent, payer un loyer, aider leur famille, faire l’épicerie. C’est vraiment spécial.

Comment trouvez-vous le temps de faire tous les avenants que vous avez accepté de faire avec NIL ?



Prince: Je m’éclate à pouvoir faire ça. J’ai fait beaucoup d’offres avec des endroits comme Taco Bell quand ils avaient la section étudiante Live Más. J’ai fait Quizlet et d’autres trucs sympas et des choses auxquelles je crois et avec lesquelles je veux m’aligner. J’ai un accord avec une entreprise de sponsoring de marque pour femmes et ils aident les athlètes à obtenir des accords de marque. Je suis leur principal athlète universitaire. C’était vraiment important pour moi et c’est une campagne à laquelle je voulais participer. C’est définitivement un nouveau monde.

Je me gère comme une entreprise plutôt que comme un adolescent. J’avais besoin d’un conseiller financier. J’avais besoin de trouver un avocat fiscaliste et de traiter avec des agences et des gestionnaires. C’est plus comme si je dirigeais une entreprise. C’est marrant! Mes deux parents sont entrepreneurs. Toute ma famille l’est. Je sais comment le faire. Je l’aime. C’est une passion pour moi. Mais c’est définitivement fou d’être étudiant et athlète. C’est un peu comme si j’avais trois emplois. J’ai trois ou quatre tâches différentes à faire. Mais je ne choisirais rien d’autre.

Quels sont les autres partenariats de marque avec lesquels vous travaillez actuellement ?



Prince: Je pense que mon partenariat avec Champs et Eastbay est le plus unique et le plus excitant que j’aie jamais fait. C’est le plus gros deal que j’ai fait. C’est une explosion. Je me souviens d’être allé sur les Champs et d’acheter des baskets quand j’étais petit. Eastbay, c’était pareil. J’achetais des chaussures de basket. Et maintenant, je fais partie des athlètes qui font la promotion de cette nouvelle ligne. C’est vraiment spécial.

J’ai vraiment aimé ma connexion avec Uninterrupted. Nous avons quitté ce tournage sous le choc et impressionnés par le soutien, le plaisir et la convivialité. Je pense que c’est la chose la plus importante. Je veux que les autres athlètes sachent que c’est le genre d’endroit où ils veulent vous aider. Ils veulent vous aider à faire connaître vos histoires. J’ai été tellement béni d’avoir cette connexion. C’est certainement l’une des meilleures relations que j’ai jamais eues dans ma vie. Je vais continuer à le construire et le garder. J’aime ce qu’ils font, ce en quoi ils croient et ce qu’ils représentent. Ils m’ont obtenu ce gros contrat avec Champs et Eastbay. Je suis si reconnaissant.

Quelles sont les personnes qui vous ont influencé à devenir davantage un activiste dans le sport ?



Prince: Je pense que la principale personne qui m’a inspiré à me lancer davantage dans l’activisme est mon ancienne coéquipière Satou Sabally. C’est la sœur aînée de ma coéquipière actuelle, Nyara. Elle n’a laissé personne lui dire quoi faire. Elle parlait toujours de ce en quoi elle croyait. J’admire cela. Je veux être ça. Ma mère est comme ça aussi. J’admire ce genre de femme. Breanna Stewart ! Je vois à quel point ils sont forts et puissants. Ils sont incroyables et tellement durs à cuire. Je voulais me modeler après ça. J’essayais de faire ce qu’ils font dans leur vie dans ma vie quotidienne. J’espère qu’un jour, je pourrai inspirer des gens plus jeunes que moi. Ce serait génial.