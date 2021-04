Séduit par la croissance d’Archegos, Nomura a tenté le retour de Hwang

Un logo Nomura est représenté au bureau de la société japonaise dans le quartier de Manhattan à New York City, New York, États-Unis

L’investisseur américain Sung Kook «Bill» Hwang cherchait une seconde chance à Wall Street après être tombé en disgrâce et avoir fermé sa société de fonds spéculatifs de plusieurs milliards de dollars. Le Japonais Nomura Holdings Inc lui en a donné un.

Nomura avait déjà eu une relation avec Tiger Asia Management LLC de Hwang avant la fermeture de la société d’investissement en 2012 après avoir été sanctionnée par les régulateurs américains et hongkongais pour délit d’initié sur des actions chinoises.

Comme d’autres banques, elle n’a pas dans un premier temps repris la relation d’affaires avec le nouveau family office de l’investisseur coréen-américain, Archegos Capital Management, selon une personne proche de la situation. Mais l’appétit de Hwang pour les paris énormes sur la technologie, les médias et d’autres actions d’entreprises aux États-Unis et en Asie s’est avéré trop lucratif pour résister.

« Ils ont payé leurs amendes, tout est réglé … ils sont prêts à faire des affaires » », a déclaré un ancien employé de Nomura, au courant de la relation rétablie. «C’était comme ‘OK… qu’est-ce que tu cherches à faire?’ ‘

Il a fallu du temps aux dirigeants de Tokyo pour approuver la relation renouvelée, vers 2016, a déclaré la personne. Mais une fois qu’ils l’ont fait, Archegos est devenu l’un des dix clients les plus rentables pour les opérations américaines de la banque, selon les deux mêmes personnes.

Un porte-parole américain de Nomura a refusé de commenter la relation avec Hwang.

Hwang et Archegos n’ont pas répondu aux demandes de commentaires. Un représentant du family office a précédemment déclaré dans un communiqué: «C’est une période difficile pour le family office… nos partenaires et nos employés.»

L’histoire de la façon dont Hwang a retrouvé les bonnes grâces de Nomura avec la promesse d’une relation commerciale lucrative, dont les détails sont rapportés ici pour la première fois, souligne les risques que Nomura était prêt à prendre pour progresser dans la plus compétitive du monde. marché des capitaux.

Cette histoire est basée sur des entretiens avec près d’une douzaine de personnes connaissant Hwang et Archegos et leurs relations à Wall Street, y compris deux personnes familières avec les relations de Nomura avec le fonds.

La semaine dernière, cette relation ressemblait à une terrible erreur de calcul, car une chute des actions de ViacomCBS Inc laissait Archegos – qui avait un pari fortement endetté sur l’action – face à un appel de marge massif de ses banques cherchant à couvrir l’exposition accrue.

Ces banques, dont Goldman Sachs et Morgan Stanley, qui avaient aidé à financer les transactions de Hwang, ont d’abord discuté de ne pas les dénouer.

Mais alors que les actions qui sous-tendaient les positions de Hwang continuaient de chuter, ses banques ont rapidement commencé à se démener pour vendre ces actions afin d’essayer d’endiguer les pertes.

Deux banques – Credit Suisse et Nomura – font face à des milliards de pertes.

PAS SUR L’ARGENT

Les banquiers de Wall Street décrivent Hwang comme une personne terre-à-terre et polie. Marié et père d’enfants, il n’a pas été vu s’adonner à un style de vie flashy, ont déclaré des sources de Wall Street qui le connaissaient.

Hwang, qui s’est dit inspiré par sa foi chrétienne, vit dans une maison de la banlieue new-yorkaise de Tenafly, New Jersey, d’une valeur estimée à 3,1 millions de dollars, selon Zillow, où il a été photographié cette semaine selon le Daily Mail ici. C’est modeste par rapport à de nombreux gestionnaires de fonds milliardaires.

Hwang n’avait pas besoin «d’acheter de méga demeures et d’être à la télévision», a déclaré la même source.

«Je n’ai pas peur de la mort ni de l’argent. Les gens de Wall Street s’interrogent sur la liberté dont je dispose », a déclaré Hwang dans une vidéo publiée par sa fondation en 2019.« En fin de compte, la chose la plus importante est la Bible.

Cela contraste avec Hwang l’investisseur, qui était «super agressif» et «considéré comme un gars qui était prêt à faire des choses incroyablement audacieuses», a déclaré un investisseur professionnel de fonds spéculatifs qui a suivi sa carrière.

Hwang a utilisé l’effet de levier pour amplifier ses paris, détenant des positions en actions d’une valeur de plus de 50 milliards de dollars, tandis que ses fonds avaient des actifs d’environ 10 milliards de dollars, ont déclaré trois sources proches des métiers.

Il l’a fait en achetant des dérivés connus sous le nom de swaps de rendement total, qui permettent aux investisseurs de parier sur les mouvements du cours des actions sans posséder les titres sous-jacents, selon les sources. Au lieu de cela, la banque achète les actions et promet à l’investisseur un rendement lié à la performance. Ce client, à son tour, dépose des garanties pour sécuriser les transactions avec la banque.

Un banquier a déclaré que l’activité de Hwang, produisant des «rendements stupéfiants», était un compte très rentable pour les banques.

Une autre source a déclaré que Hwang exploiterait son statut de client de premier plan pour pousser les banques à réduire leurs exigences en matière de garanties – un moyen clé pour les banques d’atténuer les risques posés par les clients.

La concurrence pour gagner les affaires de Hwang était particulièrement féroce parmi les banques qui tentaient de contester la domination des courtiers de premier ordre tels que Goldman Sachs et Morgan Stanley.

Cela incluait Nomura, qui se classe actuellement au 23e rang du classement mondial de Preqin des courtiers de premier ordre. Après avoir décidé de traiter à nouveau avec Hwang, la banque japonaise a rapidement augmenté ses activités avec lui, y voyant une stratégie pour gagner plus d’affaires auprès d’autres grands fonds spéculatifs américains.

Une plus grande part de marché aux États-Unis est essentielle pour les ambitions de la plus grande société de courtage du Japon de devenir une banque d’investissement mondiale, un objectif alimenté par l’acquisition des activités de Lehman Brothers en Europe, en Asie et au Moyen-Orient après la crise financière d’il y a dix ans. .

«La relation s’est vraiment épanouie au cours des quatre à cinq dernières années, car elle était liée à la volonté de (Nomura) d’obtenir une plus grande part du marché aux États-Unis», a déclaré une autre personne familière avec Nomura et Archegos.

Les représentants du Credit Suisse, Goldman et Morgan Stanley ont refusé de commenter vendredi.

GRANDE ENTREPRISE, GRAND RISQUE

La prise de risque d’Archegos a été renforcée parce qu’elle entretenait des relations commerciales avec plusieurs banques. Cela signifie que son effet de levier a été amplifié sur des positions d’actions particulières, avec une exposition sur certaines des transactions de Hwang atteignant jusqu’à 20 fois la garantie qu’il avait promis contre elles, selon les sources.

En tant que family office, Archegos avait des exigences de divulgation limitées, de sorte que les banques n’avaient peut-être pas conscience de l’ampleur de son effet de levier, a déclaré la source.

Pourtant, certaines banques avaient approché Archegos avec plus de prudence.

Bank of America n’a pas pris Hwang en tant que client ces dernières années en raison de l’effet de levier du family office, de la concentration dans certains titres et des contacts de Hwang avec les régulateurs, selon une personne familière avec la réflexion de la banque.

Les responsables de la conformité de Goldman se méfiaient de Hwang et la banque n’a accepté de recommencer à traiter avec lui que l’année dernière, à condition que ses positions soient hautement garanties, a déclaré l’une des sources.

Alors que certaines banques sont intelligentes après la vente de feu, l’attention se concentre désormais sur la question de savoir si les courtiers principaux doivent intensifier leur diligence raisonnable envers les clients.

Le ministre japonais des Finances a déclaré vendredi que le gouvernement examinait les pertes financières subies par le groupe japonais Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) et Nomura, et partagera des informations à ce sujet avec la Banque du Japon et les autorités étrangères.

La Securities and Exchange Commission américaine et la Financial Conduct Authority britannique ont également lancé des enquêtes préliminaires sur la fusion d’Archegos, selon une autre source proche de la situation. La SEC a refusé de commenter vendredi et la FCA n’a pas immédiatement répondu.

Chez Nomura, la question de savoir si la banque a abandonné la diligence raisonnable des clients est particulièrement aiguë après avoir licencié des professionnels du risque et de la conformité aux États-Unis en 2019. L’une des sources proches du dossier a lié ces réductions aux risques que la banque a pris avec Archegos.

«Ils pensaient probablement pouvoir gérer le risque», a déclaré la source. « Ils avaient tord. »