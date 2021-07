Seeds Of Trouble : les profits ont prévalu sur l’intérêt national

Aujourd’hui, plus de 50 % du marché mondial des semences est contrôlé par 4 sociétés.

Par Indra Shekhar Singh

Avec Monsanto/Bayer contre Nuziveedu Seed Limited (NSL) réglés secrètement à l’amiable, les deux factions de l’industrie des semences de 20 000 crores—National Seed Association of India (NSAI) comprenant des petites et moyennes entreprises semencières indiennes (seedcos), et le La Fédération de l’industrie des semences de l’Inde (FSII) comprenant des multinationales de semences étrangères, dont Monsanto/Bayer, Syngenta, entre autres, aurait enterré la hache de guerre. Alors même que la guerre de dix ans sur les brevets de semences et la valeur des caractères du coton Bt semble atteindre un armistice, de nombreuses PME semencières estiment que les profits ont prévalu sur l’intérêt national.

Pour récapituler, citant la loi sur la protection des obtentions végétales et des droits des agriculteurs (PPVFRA), NSL a cessé de payer la valeur des caractères à Monsanto/Bayer vers 2015. La loi indienne sur les brevets exclut les plantes et les semences de la brevetabilité, ce qui rend l’action de NSL appropriée. Monsanto/Bayer a contesté cette position, affirmant que le Bt était en effet une nouvelle transformation chimique et non un processus biologique de semences/plantes, d’où la validité de leurs accords de licence et de leur brevet international sur les graines de coton Bt. La plupart des seedcos indiennes ont soutenu NSL, tandis que les étrangères se sont ralliées à Monsanto/Bayer.

Des batailles juridiques et de lobbying se sont ensuivies, mais même la Cour suprême n’a pas pu dire régler la question. Pendant ce temps, le brevet international sur le coton Bt-2 a également expiré et l’Inde a connu une augmentation du marketing noir et des superficies ensemencées avec du coton Bt tolérant aux herbicides (HT) de troisième génération.

Les entreprises légales de coton ont commencé à signaler des contaminations HT BT dans leurs lots de graines de coton, des FIR ont été déposés, des licences de semences ont été suspendues et la guerre a continué. Que faisait notre gouvernement? Alarmés par la hausse des coûts des graines de coton, les gouvernements central et étatique ont émis des arrêtés de prix pour faire baisser le prix des graines de coton Bt. La CCI a également ouvert une enquête pour pratiques commerciales déloyales à l’encontre de Monsanto/Bayer. Le gouvernement Modi, en 2016, a baissé les prix des graines de coton autour de 30 Rs. L’efficacité du Bt-2 a également commencé à baisser bien avant 2016.

Ainsi, en 2016, Monsanto/Bayer a retiré sa demande d’introduction du coton HT Bt. Aujourd’hui, le HT Bt s’est propagé illégalement, couvrant 25 % de la superficie cotonnière. La NSAI s’était farouchement opposée à la propagation. Il y a eu des rapports dans les médias concernant l’utilisation probable du logiciel espion Pegasus contre des responsables de Seed-MNC, peut-être en ce qui concerne la propagation illégale.

Après le règlement NSL-Monsanto/Bayer, le monde indien des semences est unipolaire, avec toutes les grandes entreprises alignées. Parallèlement, il y a eu quelques changements dans les politiques régissant les seedcos. Le gouvernement a augmenté le prix du coton Bt de 37 Rs, inversant sa position de 2016. Les gains exceptionnels pour l’industrie sont substantiels.

La NSAI et la FSII ont annoncé qu’elles travailleraient ensemble pour l’industrie. Mais, il y a des doutes sur le fonctionnement du mariage, car les intérêts des deux associations sont fondamentalement polaires et, souvent, en contradiction avec les intérêts des agriculteurs indiens. La FSII a plaidé en faveur des brevets sur les semences, en faveur du projet de loi sur les semences 2019, de la loi sur la biodiversité, du partage des avantages et de l’accès et des positions des entreprises sur les traités internationaux tels que l’UPOV, l’ITPGRFA. Alors que les entreprises membres de la NSAI sont alignées sur la législation indienne sur les semences, elles cherchent à protéger les marchés et les agriculteurs indiens des oligopoles semenciers étrangers. Aujourd’hui, plus de 50 % du marché mondial des semences est contrôlé par 4 sociétés.

Avec les grandes sociétés de semences indiennes travaillant avec des sociétés de semences étrangères, il y a, naturellement, une crainte parmi les plus petits acteurs, à propos de l’unipolarité supprimant la diversité pour faire en sorte que l’industrie indienne des semences se place sur la ligne étrangère. Actuellement, environ 65 % des semences indiennes sont produites par le secteur privé, et au sein de celui-ci, les sociétés liées au FSII revendiquent le contrôle de « 70 % du marché total ».

Le règlement met également en danger l’intégrité de la Loi sur les brevets et de la Loi PPVFR. Malgré les lois indiennes contre les redevances de caractères et les brevets sur les semences en Inde, les agriculteurs et les entreprises de semences indiennes continueront-ils à payer des redevances et des redevances périodiques sur les caractères pour le coton Bt et d’autres semences à l’avenir ? Les experts estiment que cet armistice sera pernicieux pour l’intérêt national, car désormais deux régimes vont exister. La première serait constitutionnelle, qui n’autorise pas les brevets sur les semences et la perception des redevances de traits, et la seconde serait corporative, c’est un accord privé qui vise à saper non seulement nos législations sur les semences, mais aussi nos valeurs civilisationnelles, en possédant la vie et exploiter injustement les agriculteurs et les entreprises semencières.

Analyste politique indépendant. Les vues sont personnelles

