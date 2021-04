Seeq obtient 50 millions de dollars pour développer sa plate-forme logicielle d’analyse de fabrication

Steve Sliwa, PDG de Seeq. (Voir la photo)

Nouveau financement: La start-up de Seattle Seeq a levé 50 millions de dollars lors d’un tour de série C.

Logiciel Seeq: Fondé en 2012, le logiciel d’analyse de Seeq est utilisé par les industriels pour collecter et analyser des données. Il extrait les chiffres des capteurs et des systèmes d’instruments pour aider à répondre à des questions telles que «Quand la pompe a-t-elle consommé plus de 38 kW?» ou «Quand la température était-elle inférieure à 100 ° F?» ou “Quelle quantité de mon produit a été fabriquée dans ces conditions?”

Seeq fonctionne avec des données à la fois sur site et dans le cloud. Il a des partenariats étroits avec Amazon Web Services et Microsoft Azure.

Leadership: Seeq est dirigé par le PDG Steve Sliwa, qui a lancé l’entreprise en 2012 après avoir vendu le constructeur d’avions sans pilote Insitu à Boeing pour un prix d’achat annoncé de 400 millions de dollars en 2008.

Investisseurs: Insight Partners a mené la ronde; Le groupe Altira, Chevron Technology Ventures, Cisco Investments, Saudi Aramco Energy Ventures et Second Avenue Partners y ont également participé. Le financement total à ce jour est de 115 millions de dollars.