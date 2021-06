. Seer prédit qu’Adamari López retrouvera l’amour chez un homme marié

Il y a quelques semaines, Adamari López a surpris tous ses followers après avoir annoncé qu’elle s’était séparée du père de sa fille, le danseur Toni Costa.

Et tandis que l’Espagnol espère que les choses sont temporaires et qu’il pourra bientôt “récupérer” sa famille à nouveau, comme il l’a lui-même dit, il semble que l’avenir ait d’autres projets bien différents que la réconciliation pour le Portoricain, car en route un prince charmant apparaîtra bientôt.

C’est ce qu’a assuré la voyante uruguayenne Laura Keoroglian, qui au milieu de la diffusion de l’émission télévisée “Hoy Día” a lu la tasse de café d’Adamari et là, elle a clairement vu ce que l’avenir réserve au chauffeur, après la rupture avec Toni.

Jouer

Adamari López tombera-t-il bientôt amoureux ? Cela prédit le café | aujourd’huiJour | TelemundoVidéo officielle pour aujourd’huiJour. La présentatrice Adamari López a lu le marc de café avec l’experte Laura Keoroglian et bien que la tache de café sur sa lèvre indiquait qu’elle vivait une situation douloureuse, elle vivra très bientôt « un nouveau règne en tant que femme » ; de plus, il a prédit qu’un homme pourrait atteindre son… 2021-06-22T16:09:27Z

“Dans le café d’Adamari, il y avait une tache de rouge à lèvres très forte et quand la tache de rouge à lèvres reste, cela signifie qu’il y a une situation douloureuse, mais au-dessus de cette tache de rouge à lèvres, il y a une ligne qui signifie triomphe, qu’elle parvient à surmonter l’adversité et la douleur et que toute situation difficile pour elle la transforme en quelque chose de plus grand », a déclaré la voyante. “Elle a une couronne, ce qui signifie qu’elle est un règne en tant que femme, une nouvelle femme en elle-même.”

Et en parlant spécifiquement d’amour, la voyante a laissé Adamari elle-même avec un visage surpris, car elle a dit qu’il y avait un homme qui était marié, qui deviendrait fou d’amour pour elle.

« La partie qui m’a le plus intéressé est une scène où il y a un homme qui a un espace à l’intérieur de lui. Je comprendrais que si je traduisais ainsi avec des mots, c’est qu’un homme qui a de la place dans sa vie pour elle l’attend et elle retombe comme surprise, car peut-être qu’elle ne s’y attend pas ou qu’elle n’est pas dans un dépêchez-vous, cependant, cela est présenté une personne qui a une place en elle », a déclaré l’uruguayen.

« Au sujet de l’amour, c’est ce qui a attiré mon attention. Vous serez peut-être surpris que quelqu’un, très vite, vous donne de la place dans sa vie, une personne qui peut avoir une famille, c’est-à-dire que derrière cette personne il y a d’autres êtres, quelqu’un qui peut ne pas être un célibataire, quelqu’un qui est libre mais qui a peut-être déjà une famille. une famille, qui a fait une famille », a expliqué la voyante. « La scène de scène, c’est que cet homme est bien arrêté et tu dis ‘je ne m’attendais pas à ça’. Mais ce n’est pas une mauvaise chose, c’est une bonne chose, et peut-être que cela pourrait être plus rapide que prévu ».

Adamari a seulement qualifié les prédictions de l’expression “intéressantes”, et en essayant de révéler plus de détails sur le futur coup de cœur du Portoricain de 50 ans, le voyant a laissé beaucoup de gens se demander qui pourrait être ce monsieur qui fera tomber Adamari amoureux.

“Je pense que c’est quelqu’un qu’elle ne connaît pas, et qu’elle n’attend pas ce qu’elle lui propose, c’est-à-dire qu’elle fournit beaucoup de choses en même temps… (C’est quelqu’un) comme si elle ne tardait pas, ne pas retarder la situation, et puis peut-être que vous y réfléchissez et que vous dites, vous pensez : « pourquoi pas ? » Il n’y a pas de précipitation, mais cette personne est peut-être pressée”, a conclu Laura.