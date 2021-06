Seether annonce l’ep ‘Wasteland The Purgatory’

SEETHER libérera « Terres désolées – Le Purgatoire » EP en numérique et en CD le 30 juillet et en vinyle le 22 octobre via Disques Fantastiques. L’ensemble de cinq pistes comprend le favori des fans “Terre en friche”, de l’album le plus récent du groupe, et comprend trois chansons inédites et une version alternative/dénudée de “Terre en friche”, qui est disponible aujourd’hui. Regardez la vidéo musicale ci-dessous. Écrit et produit par Shaun Morgan, conçu par le nouveau membre du groupe Corey Lowery, et mélangé par Matt Hyde, « Terres désolées – Le Purgatoire » EP fait suite à la sortie en août 2020 de SEETHERhuitième album de , le célèbre “Si Vis Pacem, Para Bellum” (“Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre.”) Les deux premiers singles de l’album ont tous deux atteint la première place des charts Active Rock et Rock : l’anthémique “Dangereux” et percutant “Blessé et ensanglanté”.

« Terres désolées – Le Purgatoire » L’édition spéciale du vinyle EP sortira sur un vinyle 45 tours de 12 pouces le 22 octobre. La boutique en ligne du groupe proposera un vinyle de couleur split personnalisé Smoke and Translucent Red en édition super limitée à 500 unités et un Custom Clear en édition limitée avec Smoky White Swirls vinyle de couleur, tandis que les disquaires proposeront un vinyle de couleur rouge translucide mélangé personnalisé avec des tourbillons noirs fumés.

SEETHER leader Shaun Morgan commente cette nouvelle version : “Nous sommes vraiment ravis de publier ‘Le Purgatoire’ EP comme compagnon de notre dernier single, ‘Terre en friche’. Je suis particulièrement fier du résultat de la version alternative du morceau et très heureux que les gens l’entendent enfin !”

« Terres désolées – Le Purgatoire » EP démontre SEETHERson dynamisme et sa polyvalence créative. Bouillonnant de sombre musculature, l’urgent “Que feriez-vous?” est un beau et cathartique baptême du feu qui ne lâche jamais. Avec Pixies nuances et BEATLES accents, « Est-ce que ça finira un jour ? » est un voyage de tête surprenant et approprié à une pandémie qui, comme la voix dans votre tête, va dans des endroits imprévus et impardonnés. “Festin ou famine” sonne comme la progéniture impie de AC DC et Ozzy Osbourne-ère SABBAT NOIR. L’EP est fermé par deux versions de “Terre en friche”, la version originale de l’album et une version alternative dépouillée qui comporte des touches de piano et de violoncelle, mais conserve toujours le lecteur tourmenté de l’original. Cette dernière version trouve SEETHER, l’un des groupes de hard rock les plus durables et les plus prolifiques, au sommet de leur jeu très productif.

Plus tôt ce mois-ci, SEETHER ont annoncé qu’ils rejoindraient 3 PORTES VERS LE BAS sur ce dernier groupe “La vie meilleure” Visite du 20e anniversaire en tant qu’invités spéciaux à certaines dates tout au long de l’été. Ces spectacles débuteront le 17 juillet à Huber Heights, Ohio et verront les groupes jouer dans des amphithéâtres sur les principaux marchés des États-Unis. Les billets et les forfaits VIP sont maintenant en vente. De plus, cet automne verra SEETHER jouer dans plusieurs festivals, dont Plus fort que la vie 2021 à Louisville, Kentucky et à guichets fermés Réplique festival 2021 à Sacramento, Californie.

« Terres désolées – Le Purgatoire » Liste des morceaux de l’EP :

01. Terre en friche (version originale de l’album)



02. Que feriez-vous?



03. Cela finira-t-il un jour ?



04. Festin ou famine



05. Terre en friche (version alternative)

Crédit photo: Laura E. Partain



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).